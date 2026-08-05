Sénégal: Ouverture du procès des trois chroniqueurs proches du Pastef pour offense au chef de l'État

Au Sénégal, trois chroniqueurs proches du Pastef comparaissent ce mercredi 5 août devant la justice. Lamignou Darou, Oustaz Thiep et Ndiaye Touba sont poursuivis pour offense au chef de l'État après une vidéo diffusée sur TikTok dans laquelle ils priaient pour que le malheur et la mort frappent « celui qui a trahi le projet du Pastef ». Une formule largement interprétée comme visant Bassirou Diomaye Faye. Détenus depuis leur arrestation fin juillet, ils sont jugés en urgence.

Lamignou Darou, Oustaz Thiep et Ndiaye Touba, trois chroniqueurs du média Feeñal Digital, avaient été arrêtés le 28 juillet dans les locaux mêmes de leur rédaction, sur autosaisine du procureur de la République. Ils sont poursuivis pour discours contraire aux bonnes moeurs et offense au chef de l'État, sans que le président ne soit nommé dans la vidéo incriminée.

Et c'est précisément l'argument de leur avocat, Me Aby Nar Ndiaye. Pour lui, l'infraction n'est pas constituée, car si la diffamation peut s'appliquer sans citer de nom, l'offense au chef de l'État suppose que celui-ci soit explicitement désigné. Il assure que les trois hommes ne visaient pas le président de la République, et plaide pour une relaxe.

Une présumée persécution politique, selon la défense

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La défense déplace aussi le débat sur un autre terrain, celui d'une présumée persécution politique visant, selon elle, la jeunesse acquise à la cause d'Ousmane Sonko. Une lecture qui s'inscrit dans un climat de tensions croissantes entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale, depuis le limogeage de ce dernier de la primature en mai dernier.

Face aux enquêteurs, les trois hommes avaient assuré ne pas viser le président, évoquant une discussion entre amis. Un précédent récent existe : il y a quelques jours, Adama Ndiaye, une commerçante de Touba, a été condamnée à six mois de prison dont un mois ferme pour des propos tenus contre le chef de l'État lors d'un live TikTok.