Ghana: Les réparations liées à l'esclavage au coeur de la visite du président en Jamaïque

Le président ghanéen John Dramani Mahama est en visite d'État en Jamaïque depuis le dimanche 2 août. Les deux pays ont affiché leur coopération sur le sujet des réparations vis-à-vis de l'esclavage transatlantique. Une cause que le Ghana avait portée devant les Nations unies en mars et que la Jamaïque veut faire avancer auprès du roi Charles III.

Si le Ghana a engagé un mouvement en faveur de réparations pour l'esclavage, la Jamaïque y travaille aussi. Le pays compte présenter une requête en septembre auprès du roi Charles III, ce que le président Mahama a salué.

« Je crois que cela est lié à ce que la Jamaïque essaie de faire avec la requête qui sera présentée au monarque britannique, et je tiens à exprimer le soutien du Ghana pour cette démarche, déclare-t-il. Plusieurs chemins peuvent mener à la même destination. Et l'un des chemins empruntés par la Jamaïque mène à la même destination que celle que nous voulons tous suivre. »

Renforcement de la coopération économique

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La Jamaïque et le Ghana sont liés par deux figures emblématiques. D'un côté, le militant jamaïcain Marcus Garvey, qui a lutté pour les droits et l'union des personnes noires dans le monde, et de l'autre Kwame Nkrumah, père de l'indépendance du Ghana et symbole du panafricanisme.

C'est ce qu'a rappelé le Premier ministre jamaïcain : « Ce que le grand Marcus Garvey a théorisé et que Kwame Nkrumah a mis en place a posé les bases d'une relation dynamique entre la Jamaïque et la république du Ghana. Les racines de cette relation se trouvent non seulement dans une histoire et une culture communes, mais aussi dans des convictions partagées sur la liberté, la dignité, la souveraineté et l'autodétermination. »

Les deux chefs d'État ont aussi plaidé pour un renforcement de la coopération économique et l'ouverture de liaisons aériennes directes entre le Ghana et la Jamaïque.