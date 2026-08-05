Burkina Faso: Mémorial Thomas-Sankara - Le Comité international dévoile sa nouvelle orientation stratégique

Le Comité international mémorial Thomas Sankara (CIM-TS) a animé une conférence de presse, le mardi 4 août 2026, à Ouagadougou à l'occasion de la commémoration du 43e anniversaire de la Révolution démocratique et populaire du 4 août 1983.

Le Comité international mémorial Thomas-Sankara (CIM-TS) a commémoré, le mardi 4 août 2026, le 43e anniversaire de la Révolution démocratique et populaire du 4 août 1983. A cette occasion, l'organisation a animé une conférence de presse à Ouagadougou pour présenter les membres du comité d'orientation et présenter les grandes orientations de sa nouvelle dynamique. Le président du CIM-TS, Souleymane Zerbo, a indiqué que le comité entend désormais passer d'une organisation essentiellement mémorielle à une institution de référence capable de contribuer aux réflexions sur la souveraineté, le développement endogène, la gouvernance et l'avenir de l'Afrique.

Dans cette perspective, il a souligné que le CIM-TS travaille à la création du Centre international Che Guevara-Ecole politique, civique et stratégique Winnie Madikizela-Mandela. Selon lui, cette structure ambitionne de former une nouvelle génération de citoyens, de responsables et de cadres engagés autour des valeurs de souveraineté, de responsabilité collective, de discipline civique, de panafricanisme et de transformation sociale. Le CIM-TS prévoit également le lancement de Sankara Store, La Boutique du Peuple. Il a expliqué que ce projet, fondé sur un actionnariat populaire, vise à permettre aux citoyens de participer à la préservation de la mémoire collective, tout en soutenant une initiative économique basée sur la solidarité, la transparence, la production nationale et l'autonomie économique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de ces projets, Souleymane Zerbo a annoncé la volonté du Comité international mémorial Thomas Sankara de renforcer ses activités de recherche, de documentation, de publication et de diffusion de la pensée sankariste. Pour lui, la mémoire ne doit pas rester figée, mais produire de l'action et contribuer aux débats actuels sur les enjeux de souveraineté et de développement. Abordant la situation régionale, le président du CIM-TS a salué la dynamique de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), qu'il considère comme une opportunité historique de refondation fondée sur la souveraineté, la solidarité entre les peuples et l'intégration africaine. Il a toutefois souligné la nécessité de s'inspirer des principes qui guidaient l'action de Thomas Sankara, notamment l'intégrité dans la gestion publique, la bonne gouvernance, la valorisation des ressources endogènes et la mobilisation citoyenne.

Sur le plan international, Souleymane Zerbo a exprimé sa solidarité avec plusieurs peuples confrontés à des crises ou à des sanctions. Il a notamment appelé à la levée de l'embargo imposé à Cuba, estimant qu'aucun peuple ne devrait être privé de son droit à la santé, à l'alimentation, à l'éducation ou au développement en raison de mesures coercitives. Il a réaffirmé le soutien du CIM-TS au peuple palestinien ainsi qu'à ceux du Venezuela, du Nicaragua, de l'Iran, d'Haïti, du Sahel et de l'Afrique dans leur quête de paix, de justice et de dignité. Pour le Comité international mémorial Thomas Sankara, la commémoration du 4 août ne doit pas être une simple célébration du passé. Elle constitue une invitation à faire vivre les valeurs portées par la Révolution démocratique et populaire. « La meilleure manière d'honorer Thomas Sankara n'est pas de répéter ses discours. C'est d'incarner ses valeurs », a insisté Souleymane Zerbo.