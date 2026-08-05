Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - La tomate fraîche abonde sur les marchés et les experts en santé encouragent sa consommation

En cette saison sèche, la tomate fraîche est omniprésente sur les marchés de Mbuji-Mayi. Très prisée dans l'alimentation quotidienne, elle connaît actuellement une période d'abondance qui profite autant aux consommateurs qu'aux vendeurs. Appréciée pour sa polyvalence en cuisine, la tomate est également reconnue pour ses nombreuses vertus nutritionnelles.

Au grand marché de Bakuadianga, les étals débordent de tomates. Chaque matin, des cargaisons entières arrivent en provenance de Muene-Ditu, Luputa ainsi que des quartiers périphériques de la ville. Cette forte disponibilité du produit a entraîné une baisse significative des prix.

Il y a encore un mois, un tas de huit tomates de taille moyenne se vendait entre 1 500 et 2 000 francs congolais. Aujourd'hui, la même quantité s'achète à seulement 500 francs congolais, une situation qui soulage de nombreuses ménagères confrontées à la hausse du coût de la vie.

Une source importante de nutriments

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de son intérêt culinaire, la tomate est reconnue pour ses bienfaits sur la santé. Le docteur Charly Mukendi souligne son importance dans l'organisme grâce à sa richesse en eau et en vitamines.

« La tomate apporte de l'eau dans l'organisme et elle est beaucoup plus importante parce qu'elle nous apporte de la vitamine C. Cette vitamine est considérée comme un antioxydant qui aide aussi l'organisme à se débarrasser de certains problèmes », explique-t-il.

Grâce à ses propriétés antioxydantes, la tomate contribue notamment à protéger les cellules contre les effets du stress oxydatif et participe au bon fonctionnement du système immunitaire.

Un allié dans certains traitements de l'infertilité masculine

Pour le professeur Célestin Kadima, enseignant à l'Université Officielle de Mbuji-Mayi (UOM), la tomate peut également jouer un rôle complémentaire dans la prise en charge de certains cas d'infertilité masculine, lorsqu'elle est associée à des traitements médicaux appropriés.

« Lors de la prise en charge des hommes qui connaissent une baisse de fertilité, surtout lorsque celle-ci est causée par des infections, les effets produits par ces bactéries restent nuisibles pour l'organisme. Il faut administrer des antioxydants pour les éliminer. L'une des substances antioxydantes les plus importantes et les plus puissantes est celle que l'on retrouve dans la tomate », indique-t-il.

Les spécialistes rappellent toutefois que la tomate ne constitue pas un traitement à elle seule, mais qu'elle peut contribuer, dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'un suivi médical adapté, à renforcer l'action de certains soins.

Un aliment de plus en plus apprécié

À Mbuji-Mayi, la tomate ne se limite plus aux sauces et aux préparations culinaires traditionnelles. Certains habitants la consomment également crue, en salade ou même comme dessert, profitant de sa fraîcheur et de son goût légèrement sucré.

Avec des prix en baisse et une disponibilité abondante, la reine des marchés de la saison sèche s'impose plus que jamais comme un aliment incontournable dans les ménages de la capitale du Kasaï-Oriental.