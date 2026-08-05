Madagascar: Volleyball/Championnat zone 7 U18 - Quatre îles de la région représentées

Deux en un. La capitale malgache abrite la première édition du championnat d'Afrique des nations des jeunes U18 de la zone 7. Deux compétitions différentes seront au programme du 5 au 11 août : le volleyball en salle et le beach-volley.

Le championnat de volleyball en salle s'étale du 5 au 9 août au Palais des sports Mahamasina. Le championnat de beach-volley se jouera, quant à lui, au Tanana Soa à Ambohimanga Rova les 10 et 11 août. Quatre pays de la région s'affronteront durant ces sept jours de compétition. Pour le volleyball classique, quatre équipes, chacune chez les garçons comme chez les filles, disputeront la phase de groupes en formule à poule unique où tout le monde rencontre tout le monde.

La phase de poules se tiendront du mercredi 5 au vendredi 7 août. Les demi-finales auront lieu le samedi 8 et la finale ainsi que les matchs de classement pour la troisième place sont programmés le dimanche 9 août.

Aucune équipe ne sera éliminée après la phase de groupes. « Les quatre équipes masculines et féminines seront classées à l'issue de la phase de poules. Elles disputeront toutes les demi-finales : la première jouera contre la quatrième et les deuxième et troisième s'affronteront de leur côté », explique le directeur technique national, Hasimbola Famonjena Raoelison.

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Choc de la journée I

Les garçons débuteront ce soir à 18 heures contre leurs principaux rivaux, les Réunionnais. Chez les filles, l'équipe 1 affrontera les Mauriciennes et la deuxième formation jouera contre les Réunionnaises. Les délégations des autres pays ont débarqué depuis dimanche et les dernières hier. « Nous, l'équipe de la Fédération malgache de volleyball, nous débrouillons autant que nous pouvons pour la réussite de cet événement international à domicile, pour l'honneur du pays en termes de résultats et aussi d'organisation », a précisé Léa Raharimalala, présidente de la fédération.

Pour le sommet zonal U18 de beach-volley, « chaque nation présentera deux équipes chacune avec des joueurs et joueuses issus de ces formations en lice à la compétition de volleyball en salle. Les quatre meilleures se qualifieront et joueront les demi-finales », a clarifié le premier responsable technique national de la discipline. Cette joute régionale de beach-volley des jeunes se jouera sur deux journées, le lundi 10 et le mardi 11 août à Ambohimanga Rova.