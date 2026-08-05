Madagascar: Program for good connection days - Le foot comme outil d'éducation

Le football au service de l'éducation numérique et de la sensibilisation aux risques en ligne. Orange Madagascar a organisé la deuxième édition du programme «For Good Connection Days» les 31 juillet et 1er août à Toamasina, après la première édition lancée en 2025.

Ce programme sensibilise aux bons usages du numérique en faisant du football un outil d'apprentissage. Les deux journées d'activités, entre autres des matchs de foot, des séances de zumba, des visites de découverte, des ateliers pédagogiques et des jeux interactifs, ont permis de sensibiliser près de six cents jeunes joueurs et parents. Huit équipes de jeunes de 11 à 13 ans de la capitale et de Toamasina ont participé au tournoi de foot.

Ces activités ont permis aux participants de mieux comprendre les opportunités offertes par le digital, d'identifier les risques liés aux réseaux sociaux, au cyberharcèlement, à la haine en ligne et à l'hyperconnexion. Ils ont également été sensibilisés aux bonnes pratiques pour un usage plus responsable et sécurisé des outils numériques. Celui-ci constitue un formidable levier d'éducation, de divertissement et de lien social. Orange Madagascar développe une approche innovante associant sport et pédagogie pour aider les jeunes à mieux comprendre les enjeux du digital et à adopter de bons réflexes au quotidien.

Cette initiative ambitionne de sensibiliser 6 millions de bénéficiaires d'ici 2030.

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