Madagascar: Basketball 5x5/Afrobasket U18 - Les Ankoay visent une victoire contre le Gabon

Jouant contre le Gabon pour leur premier match ce jour, les Ankoay n'ont pas droit à l'erreur. La victoire est impérative pour mieux se placer avant d'affronter le Maroc puis le Mali.

Madagascar entre en lice ce mercredi 5 août à partir de 13 heures, heure malgache, pour débuter sa campagne à l'AfroBasket U18 garçons à Abidjan avec une obligation de résultat.

Un premier rendez-vous qui revêt déjà des allures de finale. Face au Gabon, la sélection malgache devra impérativement s'imposer afin de conserver toutes ses chances de qualification pour la phase suivante. Dans un groupe où chaque victoire pèse lourd, un faux pas compromettrait sérieusement les ambitions malgaches.

Les représentants de la Grande Île abordent cette compétition avec des arguments solides. Ils restent sur une qualification convaincante lors des éliminatoires de la Zone 6 disputées au Zimbabwe en restant invaincus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Gabon arrive également avec de la confiance malgré une qualification plus laborieuse. Les Panthères juniors ont réalisé un beau parcours lors des éliminatoires de la Zone 4 en Guinée équatoriale. Après plusieurs victoires convaincantes en phase préliminaire, dont un succès face au Tchad, ils ont atteint la finale régionale avant de s'incliner lourdement (85-58) contre ces mêmes Tchadiens. Finalistes de leur zone, les Gabonais ont tout de même obtenu leur place à Abidjan grâce au format qualificatif retenu pour cette édition.

Franchir le premier obstacle

Pour Madagascar, battre le Gabon constituerait la première étape d'un parcours semé d'embûches. La suite du programme s'annonce autrement plus compliquée avec le Maroc, quatrième de l'AfroBasket U18 2024. Les Marocains disposent d'une formation expérimentée et figurent parmi les favoris pour atteindre le dernier carré.

Le plus grand défi reste néanmoins le Mali. Sacrés champions d'Afrique à trois reprises et champions en 2024, les Aiglons maliens représentent la référence continentale dans cette catégorie. Sur le papier, ils apparaissent comme le principal favori du groupe. Pourtant, les Malgaches savent que rien n'est impossible.

La génération des Ankoay, révélée lors de l'AfroBasket U18 organisé à Madagascar en 2022, avait déjà créé la surprise en dominant le Mali sur le score de 84 à 81. Ce précédent nourrit les espoirs d'un nouvel exploit, même si le contexte est tout à fait différent.

« Madagascar doit battre le Gabon lors de son premier match car la suite de l'aventure en dépendra. Les résultats des Ankoay garçons durant la phase qualificative au Zimbabwe n'ont rien à voir avec l'AfroBasket face à des adversaires expérimentés. À mon avis, si nous arrivons bien à négocier ce premier match, sortir du groupe derrière le Mali est possible », confie Aimé Randria, coach des Ankoay vice-champions d'Afrique en 2022 et mondialistes en 2023.

Avant de rêver d'un nouvel exploit face aux cadors africains, Madagascar devra cependant franchir le premier obstacle. Une victoire contre le Gabon lancerait idéalement les Ankoay dans la compétition et leur permettrait d'aborder les deux prochaines rencontres avec davantage de confiance. À Abidjan, le chemin vers les quarts de finale passe d'abord par une entrée réussie.