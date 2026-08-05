Madagascar: Masters de pétanque/Étape 5 - L'équipe de Yves s'impose contre celle de Racle

Bel entame. Leader provisoire du classement après l'étape à Saint-Étienne, l'équipe des Étoiles du Sud, constituée des deux joueurs du club de Décines, Yves Sedrick Rakotoarisoa et Jean François Daniel Rakotondrainibe, en compagnie du Sénégalais N'Diaye Fara, a assuré la victoire à la première partie de poule de la 5e étape du Masters de pétanque hier soir à Santa Susanna en Espagne. C'est l'unique étape en dehors de l'Hexagone. Le trio africain a défait par 13-4 en neuf mènes l'équipe de Doerr aux côtés du vice-champion du monde, Christian Randriantseheno, et Magny.

La bande à Racle a mené 2-0 puis a été mise au poteau, 2-10. Yves a bouclé la partie par un carreau gagné avec déjà deux boules à terre et deux boules en main alors que les Étoiles du Sud menaient au score, 10-4.

La sélection africaine affrontera ce matin en deuxième partie de poule l'autre vainqueur du groupe A, l'équipe Bonetto. Cette formation, tenante du titre, a battu sans trop forcer l'équipe locale, 13-4. L'équipe de Racle sera quant à elle opposée en barrage contre la sélection catalane. Les matchs de deuxième partie de poule ainsi que ceux de barrage auront lieu ce matin. Les demi-finales suivies de la finale sont programmées en fin d'après-midi.

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Les Étoiles du Sud, vainqueurs de la première étape, puis éliminés en demi-finale lors des deux étapes suivantes et battus en finale lors de l'étape 5, occupaient provisoirement la position de leader, crédités de 33 points, devant l'équipe Bonetto (31 points) et la bande à Rocher, accumulant 27 unités.