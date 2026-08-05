Madagascar: Sport scolaire - Mahajanga accueille les Jeux nationaux

5 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Mahajanga sera le théâtre des Jeux nationaux du sport scolaire (JNSS) 2026, du 10 au 16 août. Placée sous le thème « Sôma Mavaraka », cette édition réunira des élèves de 12 à 17 ans issus des 23 régions de Madagascar. Les organisateurs promettent une compétition sportive et culturelle placée sous le signe du fair-play, de la sécurité et de l'inclusion.

Le lancement officiel de l'événement a été annoncé mardi lors d'une conférence de presse organisée dans la salle de conférence du ministère de l'Éducation nationale à Anosy avec la présentation du logo. Les trois départements ministériels impliqués - le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports - ont réaffirmé leur volonté de garantir une compétition exemplaire dans plusieurs disciplines : athlétisme, football, basketball, handball et handisport.

La lutte contre la fraude sur l'âge des participants figure parmi les principales priorités. « Le ministère de la Jeunesse et des Sports sera toujours présent pour accompagner l'aspect technique. Nous demandons à tous d'éviter la fraude sur l'âge, car elle nuit au sport malgache », a déclaré Harinirina Rajohanesa Brice, directeur général des Sports par intérim.

Le responsable a ajouté: « Le sport scolaire est la base du sport en général. Le ministère y accorde une attention particulière en l'intégrant dans la politique générale du sport à Madagascar. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Office national de prévention des accidents scolaires de Madagascar, ou ONaPASCOMA, est chargé de l'assurance et de la prévention des risques durant l'événement. Tous les participants seront soumis à une visite médicale ainsi qu'à un examen somatique et porteront un bracelet d'identification afin d'assurer leur suivi tout au long des Jeux.

Les JNSS 2026 mettront également l'accent sur l'inclusion avec l'intégration des épreuves de handisport. Les organisateurs entendent ainsi promouvoir l'égalité des chances et lutter contre toute forme de discrimination, dans l'esprit du thème « Sôma Mavaraka ».

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.