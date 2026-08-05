Madagascar: Sport scolaire - Mahajanga accueille les Jeux nationaux

Mahajanga sera le théâtre des Jeux nationaux du sport scolaire (JNSS) 2026, du 10 au 16 août. Placée sous le thème « Sôma Mavaraka », cette édition réunira des élèves de 12 à 17 ans issus des 23 régions de Madagascar. Les organisateurs promettent une compétition sportive et culturelle placée sous le signe du fair-play, de la sécurité et de l'inclusion.

Le lancement officiel de l'événement a été annoncé mardi lors d'une conférence de presse organisée dans la salle de conférence du ministère de l'Éducation nationale à Anosy avec la présentation du logo. Les trois départements ministériels impliqués - le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports - ont réaffirmé leur volonté de garantir une compétition exemplaire dans plusieurs disciplines : athlétisme, football, basketball, handball et handisport.

La lutte contre la fraude sur l'âge des participants figure parmi les principales priorités. « Le ministère de la Jeunesse et des Sports sera toujours présent pour accompagner l'aspect technique. Nous demandons à tous d'éviter la fraude sur l'âge, car elle nuit au sport malgache », a déclaré Harinirina Rajohanesa Brice, directeur général des Sports par intérim.

Le responsable a ajouté: « Le sport scolaire est la base du sport en général. Le ministère y accorde une attention particulière en l'intégrant dans la politique générale du sport à Madagascar. »

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L'Office national de prévention des accidents scolaires de Madagascar, ou ONaPASCOMA, est chargé de l'assurance et de la prévention des risques durant l'événement. Tous les participants seront soumis à une visite médicale ainsi qu'à un examen somatique et porteront un bracelet d'identification afin d'assurer leur suivi tout au long des Jeux.

Les JNSS 2026 mettront également l'accent sur l'inclusion avec l'intégration des épreuves de handisport. Les organisateurs entendent ainsi promouvoir l'égalité des chances et lutter contre toute forme de discrimination, dans l'esprit du thème « Sôma Mavaraka ».