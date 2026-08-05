Ile Maurice: Retour des Commonwealth games - Au son du séga, les héros de Glasgow retrouvent la chaleur mauricienne

Quelques battements de ravanne suffisent à rompre le calme habituel du hall des arrivées de l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam. Le triangle lui répond, puis les premières notes de séga envahissent les lieux. Les voyageurs ralentissent le pas, certains sortent leur téléphone. Derrière les barrières, des familles, des amis, des dirigeants sportifs et des représentants du ministère des Sports scrutent les portes vitrées. Tous attendent les premiers héros mauriciens de retour des Jeux du Commonwealth de Glasgow, en Écosse.

Les visages apparaissent enfin. Fatigués par de longues heures de voyage mais le sourire aux lèvres, les sportifs franchissent les portes sous une salve d'applaudissements. Les accolades s'enchaînent. Les membres du Comité olympique mauricien remettent une rose à chacun des athlètes et accompagnateurs. Pour les deux médaillés de cette première délégation, l'accueil est encore plus symbolique : un bouquet de fleurs les attend.

Parmi eux, Noemi Alphonse ne passe pas inaperçue. La double médaillée d'argent en handisport est longuement applaudie. Sollicitée de toutes parts, elle prend malgré tout le temps de saluer chacun. Son sourire contraste avec les efforts consentis ces derniers jours sur les pistes écossaises. «Je suis très fière de ce que j'ai accompli. Bien sûr, je voulais ces deux médailles d'or qui manquent encore à ma carrière, mais elles viendront, je l'espère, lors des Jeux paralympiques de 2028», lance-t-elle sans hésiter.

Derrière cette satisfaction se cache pourtant une compétition loin d'avoir été de tout repos. Après un incident lors du 1 500 mètres, il lui a fallu rapidement retrouver ses repères. «Ce n'était vraiment pas facile. J'ai travaillé très dur pour remonter la pente et aller chercher cette médaille. J'avais aussi des douleurs physiques. Je voulais l'or, mais il y avait plus forte que moi. Je n'ai, cependant, aucun regret, parceque je me suis donnée à cent pour cent.»

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Pour la championne mauricienne, ces deux médailles ont une valeur toute particulière. Elles sont dédiées à son père, qui célébrait son anniversaire lundi, à son entraîneur Jean Marie Bhugeerathee, dont l'anniversaire sera célébré le 10 août, mais également à tous ceux qui l'ont soutenue depuis Maurice.

Une victoire d'abord sur elle-même

Plus que les chronos, c'est une victoire intérieure que retient aujourd'hui Noemi Alphonse. «J'ai découvert que j'étais encore plus forte mentalement que je ne le pensais. Je suis très résiliente. J'ai appris à dépasser mes émotions très rapidement.»

Elle raconte une journée qui résume parfaitement cette force mentale. Après avoir dé croché l'argent sur le 1 500 mètres, elle n'a disposé que d'une trentaine de minutes avant de prendre le départ de la demi-finale du 400 mètres. «Je n'ai même pas eu le temps de savourer ma médaille. Il fallait déjà repartir courir. Ce n'est que lorsque je suis montée sur le podium, en voyant le drapeau mauricien flotter, que j'ai réalisé ce que je venais d'accomplir.»

Ce travail sur elle-même, elle le doit en partie à son préparateur mental, qui l'a accompagnée durant ces Jeux comme lors des Championnats du monde à New Delhi en 2025. «Sans lui, cela aurait été beaucoup plus compliqué. Il m'a aidée à rapidement tourner la page entre deux courses.» La saison est désormais terminée pour l'athlète, qui s'accordera quelques jours de repos avant de replonger dans la préparation des Championnats du monde, puis des Jeux paralympiques.

À quelques mètres de là, Merven Clair multiplie lui aussi les poignées de main. Le boxeur revient avec une médaille de bronze autour du cou. Si la couleur n'est pas celle qu'il espérait, elle récompense néanmoins des mois de sacrifices. «Je suis satisfait de ma compétition. Je me suis énormément entraîné, parfois même seul. Mentalement, j'étais prêt et je savais où je voulais aller.»

Le Mauricien estime surtout avoir grandi grâce à cette expérience. «Avant, lorsque je perdais, j'étais uniquement déçu parceque je repartais sans médaille. Cette fois, j'ai compris qu'une défaite pouvait aussi être une leçon. Chaque combat m'a permis d'apprendre quelque chose.»

La suite est déjà toute tracée. «Mon objectif est maintenant de décrocher ma qualification olympique et d'aller chercher une médaille aux Jeux olympiques.»

L'émotion ne s'arrête toutefois pas à ces deux podiums. Glasgow restera également gravé dans l'histoire du sport mauricien grâce au sacre du judoka Rémi Feuillet, qui a offert à Maurice une médaille d'or aux Jeux du Commonwealth, vingt huit ans après celle remportée par Richard Sunee.

L'ancien champion savoure cette succession avec émotion. «Vingt-huit ans, c'est très long. J'espère que nous n'aurons plus à attendre aussi longtemps avant la prochaine médaille d'or. Nous avons les talents. Il faut simplement continuer à investir dans la préparation et offrir aux athlètes les meilleures conditions possibles.»

La délégation de judo, avec Rémi Feuillet, est attendue au pays ce mercredi. Les médaillés seront ensuite reçus par le ministre des Sports, Deven Nagalingum, en fin de semaine. Mais dès leur arrivée à l'aéroport, une chose était déjà évidente : avant même les discours officiels, c'est toute la fierté d'un pays qui s'est exprimée au rythme du séga, des applaudissements et des bouquets de fleurs.