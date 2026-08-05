Nigeria: La raffinerie nigériane Dangote prévoit de lever 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse prévue en octobre

Dangote Petroleum Refinery prévoit de lever environ 5 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse qui pourrait devenir la plus importante d'Afrique, a rapporté Reuters, citant une source proche du dossier. L'opération devrait être finalisée en octobre, la Commission nigériane des valeurs mobilières et des changes examinant actuellement la demande. Un prospectus pourrait être publié en septembre, selon des sources proches du dossier.

La raffinerie prévoit d'utiliser ces fonds pour porter la capacité de son usine de Lagos de 650 000 barils par jour à 1,4 million. L'entreprise souhaite également construire une raffinerie sur la côte kenyane en collaboration avec les gouvernements d'Afrique de l'Est. Dangote a démarré ses activités en 2024 et a atteint sa pleine capacité cette année.

La cotation principale aura lieu à la Bourse du Nigeria. Les marchés d'Afrique du Sud, du Kenya, d'Égypte, du Ghana et du Rwanda ont mené des discussions avec les conseillers de la raffinerie afin de déterminer les modalités de participation des investisseurs locaux. Le Kenya pourrait représenter jusqu'à 500 millions de dollars de demande, principalement de la part des fonds de pension. Aucune cotation croisée directe n'est prévue. D'autres marchés pourraient recourir à des certificats de dépôt ou à des produits négociés en bourse liés aux actions cotées à la NGX.

Le montant final, la taille de l'offre et la valorisation dépendront de l'approbation de la SEC. Un placement privé de 2,5 milliards de dollars réalisé en juillet pour une participation de 6 % avait valorisé la raffinerie à environ 40 milliards de dollars. Ce niveau est supérieur aux valeurs de marché de plusieurs raffineurs cotés disposant d'une capacité similaire, notamment la société turque Tupras et l'entreprise américaine HF Sinclair. La compagnie pétrolière nationale nigériane détient un peu plus de 7 % du capital.

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La levée de fonds proposée de 5 milliards de dollars représenterait plus de 4 % de la valeur de marché de NGX. Les investisseurs pourraient percevoir des dividendes en nairas ou en dollars. Cette cotation permettrait aux fonds de pension africains et à d'autres institutions d'accéder à la raffinerie, tout en aidant Dangote à financer son expansion sans recourir uniquement à l'endettement. Le calendrier reste serré et aucune condition de l'offre n'a encore été approuvée. La société n'a fait aucun commentaire concernant l'objectif, le calendrier ou la valorisation de l'offre prévue.

Points clés à retenir

Cette introduction en bourse permettra de vérifier si les marchés africains sont capables de financer une entreprise dont les besoins en capitaux dépassent l'ampleur de la plupart des émissions d'actions. Une offre de 5 milliards de dollars donnerait une nouvelle envergure à la NGX, mais la structure de l'opération est tout aussi importante que son montant.

La valorisation de 40 milliards de dollars qui ressort du placement privé de juillet est supérieure à celle des raffineries cotées disposant d'une capacité similaire. Les investisseurs devront déterminer si Dangote mérite cet écart en raison de sa localisation, de la portée de ses exportations, de son plan d'expansion et de son rôle sur le marché nigérian des carburants.

Cette offre pourrait également mettre à l'épreuve les liens entre les marchés régionaux. Les bourses hors du Nigeria ne devraient pas coter ces actions ; les investisseurs pourraient donc avoir besoin de certificats de dépôt ou de produits répliquant l'action NGX. Ces structures entraînent des frais supplémentaires, une exposition au risque de change et des questions de conservation.

Le choix de verser des dividendes en nairas ou en dollars pourrait élargir la demande, mais il nécessite également des flux de trésorerie suffisants en devises étrangères. Les résultats de la raffinerie restent liés à l'approvisionnement en pétrole brut, aux prix des carburants, aux taux d'utilisation des capacités, à l'endettement et à la politique gouvernementale.

Une expansion à 1,4 million de barils par jour nécessiterait davantage de capitaux et une mise en oeuvre rigoureuse. L'autorisation de la SEC, le prospectus et le flottant définitif montreront dans quelle mesure Dangote est prêt à céder le contrôle et si l'échéance d'octobre pourra être respectée.