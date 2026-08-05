Burkina Faso: Littérature - Charlemagne Bilgo dédicace son oeuvre « Où seras-tu dans 5 ans ? »

4 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Gbetcheni Constantin Bertrand Kambire

Le doctorant en lettres, communication et sciences humaines, Charlemagne Koulana Bilgo, a dédicacé son œuvre « Où seras tu dans 5 ans ? » au cours d'un panel d'orientation de choix de filières, au profit des nouveaux bacheliers, mercredi 22 juillet 2026, à Ouagadougou.

Le doctorant en lettres, communication et sciences humaines, Charlemagne Koulana Bilgo, veut aider la jeunesse à se réaliser. Il propose, à cet effet, un ouvrage « Où seras tu dans 5 ans ? ». La cérémonie de dédicace de cette œuvre a eu lieu au cours d'un panel d'orientation, mercredi 22 juillet 2026, à Ouagadougou. L'œuvre est un questionnement existentiel qui propose une analyse accessible mais profonde des mécanismes influençant les trajectoires humaines. Composée de 178 pages, elle est divisée en trois grandes parties. « Où seras-tu dans 5 ans ? » est disponible chez l'auteur et coûte 10 000F CFA. L'auteur Charlemagne Koulana Bilgo, alias Ilmondi Koulana, a confié que l'ouvrage s'adresse aux nouveaux bacheliers, professionnels et jeunes.

La vision est d'amener les jeunes à arrêter de se plaindre de l'Etat et s'unir pour créer leurs propres opportunités dans cinq ans, car l'Etat ne peut pas tout faire. « L'œuvre aborde plusieurs principes de vie permettant de répondre au profil des opportunités », a-t-il signifié. Pour Charlemagne Bilgo, il ne s'agit ni d'un ouvrage de motivation classique, ni d'une autobiographie. « Il s'agit plutôt d'une invitation à réfléchir sur la manière dont nos pensées, décisions et habitudes façonnent nos trajectoires individuelles et collectives », a-t-il justifié. Le parrain de la cérémonie, Daniel Sawadogo, a expliqué avoir préfacé le livre et accompagné le panel d'orientation parce qu'il développe plusieurs pans en conciliant études et entreprenariat.

« En plus de développer son charisme et son leadership, l'œuvre nous enseigne sur comment se construire en cinq ans. Nous le recommandons aux nouveaux bacheliers pour leur cursus académique et professionnelle », a-t-il ajouté. Au cours de la séance de dédicace, des bacheliers ayant obtenu la note de 14/20 ont reçu gratuitement l'œuvre. -

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