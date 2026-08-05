Burkina Faso: Pharmacies de garde à Ouagadougou - 60 pharmacies supplémentaires pour appuyer la garde les weekends

Le Conseil régional de Ouagadougou de l'Ordre des pharmaciens du Burkina Faso a annoncé l'ouverture de 60 pharmacies supplémentaires en soutien à celles de garde, de 8h à 20h, les weekends et jours fériés, au cours d'une conférence de presse, mardi 4 août 2026.

Depuis le 4 juillet 2026, en plus des pharmacies de garde connues, 60 autres sont fonctionnelles chaque weekend et les jours fériés, à Ouagadougou. Il en sera ainsi jusqu'au 15 septembre. L'annonce a été faite par le président du Conseil régional de Ouagadougou de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso (ONPHBF), Dr Emery Patrick Issouf Kafando, lors d'une conférence de presse, le 4 aout 2026, à Ouagadougou. Ainsi 120 pharmacies offrent leurs services à tous ceux qui ont besoin de se procurer des médicaments ou des produits de santé les weekends et jours fériés.

Pour Dr Emery Patrick Issouf, cette initiative, vise notamment à rapprocher les médicaments des populations, réduire les distances à parcourir pour trouver une pharmacie ouverte, diminuer les temps d'attente. Il a expliqué que la période comprise entre juillet et novembre est marquée par une augmentation importante des besoins en médicaments et en produits de santé. « En effet, la saison des pluies est marquée par une recrudescence de certaines maladies, notamment du paludisme, des maladies diarrhéiques et d'autres pathologies saisonnières. Cette situation entraîne naturellement une fréquentation plus importante des pharmacies », a-t-il justifié.

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Dr Emery Patrick Issouf Kafando a affirmé que la réorganisation des gardes est un symbole du professionnalisme des pharmaciens, de leur sens des responsabilités et leur engagement constant au service de la santé publique. Il a indiqué qu'en plus de mobiliser davantage leurs équipes, les pharmacies doivent renforcer les stocks de médicaments et autres produits de santé, entre autres. Cette réorganisation, au regard des charges supplémentaires va -t-elle impacter les prix des médicaments ? « Non ! il n'y a pas de répercussions sur les prix des médicaments. Il n'y a pas à s'inquiéter », a rassuré Dr Emery Patrick Issouf Kafando. La région ordinale du centre de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso regroupe les régions administratives du Kadiogo, de Nando, du Nazinon. La ville de Ouagadougou et les communes environnantes de Koubri, Saaba, et Loumbila totalise 250 pharmacies.