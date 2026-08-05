Burkina Faso: Groupement d'instruction des forces armées - 943 nouveaux soldats aptes pour la reconquête du territoire national

Le Groupement d'instruction des forces armées (GIFA) a procédé, le mardi 4 août 2026, au camp Ouezzin-Coulibaly de Bobo-Dioulasso, à la présentation au drapeau de 943 jeunes soldats, dont 30 filles du contingent 2025, troisième vague. Au terme de quatre mois d'une formation militaire initiale axée notamment sur la lutte antiterroriste, ces nouveaux militaires ont officiellement intégré les Forces armées nationales (FAN).

Incorporés le 3 avril dernier, les 943 engagés, dont 30 filles, ont consacré 20 semaines à leur formation militaire initiale au Centre d'instruction temporaire de Bama. Au terme de cette formation, ils ont été présentés au drapeau national, le mardi 4 août 2026, à Bobo-Dioulasso. L'apprentissage, a fait savoir le commandant du Groupement d'instruction des forces armées (GIFA), le chef de bataillon Honoré Bê Palm, s'est déroulé autour de trois phases. Il s'agit de l'adaptation, de l'aguerrissement et de la consolidation des acquis.

Ainsi, au cours de cette période, a-t-il détaillé, les recrues ont été initiées aux fondamentaux du métier des armes, notamment le combat, la topographie, l'armement individuel et collectif, le tir, le secourisme au combat, le règlement du service dans les armées, ainsi que la formation civique et morale. « Quatre modules spécifiques portant sur les techniques d'intervention opérationnelle rapprochée, les actions immédiates, les opérations particulières et les engins explosifs improvisés ont complété leur formation », a précisé le chef de bataillon Palm. Cette préparation intensive s'est soldée par une moyenne générale de 13,68/20, traduisant, selon l'encadrement, la qualité du travail accompli.

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La présentation au drapeau, a laissé entendre le commandant de la 2e région militaire, le colonel Lassané Porgo, constitue une cérémonie capitale dans la vie du militaire. « Elle marque l'entrée officielle des nouvelles recrues dans la famille des Forces armées nationales. Devant la hiérarchie, les familles et le peuple, les nouveaux soldats s'engagent à défendre la Patrie jusqu'au sacrifice suprême », a indiqué le colonel Porgo. Les missions assignées à ces nouveaux soldats demeurent la défense du territoire national et la contribution au développement du pays, conformément aux orientations de la hiérarchie.

L'officier les a ainsi exhortés à rester patriotes, disciplinés et engagés, tout en plaçant l'intérêt de la Nation au-dessus de toute autre considération. Parmi les nouveaux soldats, Compaoré Abdul Razack ne cache pas sa fierté. « Je suis animé par le sentiment d'être allé au bout de mes limites, d'avoir surmonté la peur et la fatigue », a-t-il confié. Fier d'arborer désormais l'uniforme et le béret, il se veut rassurant quant à la détermination de sa promotion. « Mes compagnons et moi sommes prêts pour défendre notre pays, le Burkina Faso », a rassuré le soldat Compaoré.