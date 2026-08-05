Burkina Faso: Université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso - Le ministre Adjima Thiombiano valide la normalisation des années académiques

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Adjima Thiombiano, a proclamé, le lundi 3 août 2026, à Bobo-Dioulasso, la fin des chevauchements des années académiques à l'Université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso. C'était au cours de la clôture officielle de l'année académique 2025-2026 de l'UNB.

L'Université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso retrouve le cours normal de ces années académiques après plusieurs années de chevauchement. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Adjima Thiombiano, a acté, le lundi 3 août 2026, la fin des retards dans cette université publique du Burkina Faso sous le témoignage du ministre de la Construction de la Patrie, Mikailou Sidibé et du gouverneur du Guiriko, Mariama Konaté. « La normalisation des années académiques était l'un des défis majeurs de notre département. Le problème était aussi crucial à l'université Nazi-Boni.

Aujourd'hui nous sommes là pour célébrer la fin de l'année académique et cela marque également une normalisation complète des années académiques à l'université Nazi-Boni », s'est réjoui le ministre. Il a rendu un hommage aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs, au personnel de soutien, aux étudiants et à d'autres acteurs pour cet exploit. Il les a invités à consolider ces acquis et à maintenir le cap afin de relever d'autres défis qui vont se présenter dès la rentrée prochaine.

Ces défis portent notamment sur les réformes engagées par le ministère et l'expérimentation de nouveaux curricula conçus pour répondre à une formation qui permet aux universités de mettre sur le marché des étudiants opérationnels, dotés des compétences avérées suffisamment ancrées dans nos traditions, dans nos coutumes et dans nos contextes. Il a rassuré le monde universitaire que le gouvernement va travailler de façon inlassable pour améliorer les conditions d'apprentissage et donner tout ce qu'il faut à ces institutions pour transformer de façon structurelle l'apprentissage.

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La normalisation des années académiques réjouit également le président du conseil d'administration, le Pr Landry Guy Yaméogo et le président du l'UNB, le Pr Hassan Bismarck Nacro. « Nous l'avons fait. Les retards ont été totalement résorbés. Les années académiques sont normalisées pour toutes les offres de formation », s'est exclamé le Pr Hassan Bismarck NACRO qui a exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui y ont contribué. Des attestations de reconnaissance ont d'ailleurs été remises à certains de ces soutiens. Le délégué des enseignants, Mamadou Cissé, et celui des étudiants, Abdoulaye Guitti, ont promis de maintenir le cap.

Mamadou Cissé a souhaité un accompagnement en termes d'infrastructures et d'équipements afin d'offrir un enseignement de qualité. Abdoulaye Guitti a appelé les étudiants à faire de l'université un espace d'excellence, de discipline, d'innovation et de réussite, car, pour lui, une université qui retrouve son rythme normal retrouve aussi sa capacité à former des hommes capables de bâtir l'avenir de notre Nation. « Ensemble nous avons relevé un défi, ensemble nous avons écrit une nouvelle page de notre histoire, ensemble poursuivons cette marche vers une université toujours plus forte, toujours plus ambitieuse et toujours plus rayonnante », a laissé entendre le délégué des étudiants.