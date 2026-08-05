Angola: Hockey sur patins - Le DV Sport et le Petro de Luanda prennent une option pour la finale de la Coupe d'Angola

Luanda — Les équipes du DV Sport et du Petro de Luanda ont pris une sérieuse option pour accéder à la finale de la Coupe d'Angola de hockey sur patins senior masculin.

Le DV Sport a battu mardi le Sagrado Coração de Jesus (3-0), lors de la manche aller des demi-finales, grâce aux réalisations de Flávio (1 but) et Chiquinho (2 buts), dans un match disputé au pavillon Dream Space.

Avant cette rencontre, le Petro de Luanda avait infligé une lourde défaite au Juventude de Viana, sur le score de 8-0.

Les matches retour des demi-finales se déroulent ce mercredi. Le Petro de Luanda reçoit le Juventude de Viana à 17 heures, tandis que le DV Sport accueille le Sagrado Coração de Jesus à 18h30.

La finale de la compétition est prévue le 5 septembre prochain.