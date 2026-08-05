Angola: Le Wiliete de Benguela bat le FC Cabinda et décroche sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de l'Amitié

4 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JM/CRB

Benguela — Le Wiliete de Benguela s'est qualifié mardi pour les demi-finales de la Coupe de l'Amitié après sa victoire face au FC Cabinda (2-0), dans le cadre de la troisième journée du groupe A.

Au stade national d'Ombaka, l'équipe de Benguela a affiché dès le coup d'envoi sa détermination à prendre rapidement l'avantage, ouvrant le score dès la 4e minute sur un but contre son camp de Kito, défenseur du FC Cabinda.

En seconde période, le Wiliete a définitivement scellé son succès à la 75e minute grâce à Quare. Entré en cours de match, l'attaquant a inscrit le deuxième but de son équipe d'une frappe puissante imparable pour le gardien du FC Cabinda, João Eduardo.

Dans l'autre rencontre du groupe A, le Bravos de Maquis a pris le dessus sur le Recreativo de Libolo sur le score de 3-2.

Classement général du groupe A :

1er - Wiliete de Benguela - 9 points

2e - Bravos de Maquis - 6 points

3e - FC Cabinda - 3 points

4e - Recreativo de Libolo - 0 point

La troisième et dernière journée du groupe B se dispute ce mercredi avec les rencontres 1º d'Agosto/Sagrada Esperança de Lunda-Norte et Académica do Lobito/São Salvador do Kongo.

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