Angola: Handball - Luís Chaves affirme avoir atteint les objectifs de la saison

Luanda — L'entraîneur de Petro de Luanda, Luís Chaves, a déclaré mardi que les objectifs fixés pour la saison 2026 avaient été atteints, après le sacre de son équipe à la 26e édition de la Coupe d'Angola de handball senior féminin, ainsi qu'au 47e Championnat national.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la finale disputée au pavillon de Cidadela, remportée face au 1º de Agosto sur le score de 30 à 23, le technicien « tricolor» a attribué cette réussite à la transition tactique adoptée dès l'entame de la saison, au travail d'analyse technique (scouting) réalisé et à l'étude approfondie des performances de l'équipe adverse.

Luís Chaves a reconnu que le Petro de Luanda avait connu un début de saison inhabituel, marqué par des défis importants liés à la restructuration de l'effectif, notamment à la suite des indisponibilités médicales de quatre joueuses enceintes à la fin de l'année 2025.

Selon l'entraîneur « tricolor », il s'agissait d'un processus de reconstruction complexe, mais la formation a su retrouver son équilibre, sa dynamique collective et sa stabilité, lui permettant d'atteindre les résultats escomptés.

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Pour sa part, l'entraîneur du 1º d'Agosto, William de Almeida, a estimé que son équipe avait compromis ses chances dès la première période, au cours de laquelle elle accusait un retard de neuf buts au tableau d'affichage (16-7).

Le technicien de la formation « militaire » a expliqué que le début de la rencontre avait été influencé par l'état psychologique de ses joueuses, après les efforts considérables fournis lors de la finale du 47e Championnat national, perdue face au Petro de Luanda (24-29), jeudi 30 juillet.

Avec cette victoire, le Petro de Luanda porte à quinze son nombre de titres dans cette compétition, tandis que le 1º de Agosto compte quatre trophées.