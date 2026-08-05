Ile Maurice: Missions à l'étranger - Le PM rappelle les règles de composition des délégations

Le PM a assuré à l'Assemblée que la composition des délégations mauriciennes participant aux missions parlementaires internationales est établie selon des critères de représentativité politique. Répondant à une question du député indépendant Franco Quirin, il a indiqué que des consultations ont été menées dès le début de 2025 entre les partis du gouvernement et l'opposition de l'époque pour déterminer les représentants de Maurice aux différentes organisations régionales et internationales.

Plusieurs éléments ont été pris en compte lors de cet exercice, notamment l'équilibre entre les partis politiques et, dans la mesure du possible, la représentation des femmes et des différentes tranches d'âge. Cette liste a été finalisée en mai 2025.

Navin Ramgoolam a précisé la procédure pour les déplacements officiels. La speaker décide des parlementaires pour chaque mission, tandis que la clerk sollicite les autorisations financières nécessaires. Le PM intervient ensuite pour approuver la participation aux missions concernées. Concernant des remarques formulées par des organisations internationales, le PM a confirmé que le Parlement panafricain (PAP) avait exprimé des réserves sur l'absence d'un représentant de l'opposition dans la délégation mauricienne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a précisé qu'Adrien Duval avait été approché pour intégrer la délégation, avait décliné l'invitation avant de l'accepter. Les cinq membres de la délégation ont prêté serment au PAP le 28 avril 2026 lors d'une session extraordinaire. Depuis, ils ont participé aux travaux de la septième législature du PAP. Le PM a également souligné que le député Kevin Lukeeram occupe la présidence du Comité des droits humains de cette institution.