Ile Maurice: Prisons - 579 téléphones portables saisis depuis novembre 2024, 35 enquêtes en cours

Depuis novembre 2024, les autorités pénitentiaires ont saisi 579 téléphones portables dans les établissements carcéraux. C'est ce qu'a indiqué le PM à une question du député Adrien Duval sur l'utilisation et la détention illégales de téléphones mobiles en prison. Selon les chiffres communiqués par le commissaire des prisons, 41 appareils ont été retrouvés sur des détenus et 538 autres dans l'enceinte des prisons. Il a précisé que 41 cas ont donné lieu à des soupçons d'utilisation pour commettre des infractions criminelles et transmis à la police pour enquête. À ce jour, une seule personne a été inculpée, l'affaire étant devant les tribunaux ; cinq enquêtes ont été classées et 35 dossiers restent sous investigation.

Face à ce phénomène, le Mauritius Prison Service (MPS) affirme avoir renforcé son dispositif de sécurité avec des fouilles accrues de détenus, officiers pénitentiaires, visiteurs et véhicules, ainsi que des opérations régulières de l'unité de renseignement pénitentiaire et la brigade cynophile. Les établissements disposent de scanners corporels, scanners à bagages, détecteurs de métaux et de téléphones portables, systèmes anti-drones, brouilleurs de signaux et vidéosurveillance. Des patrouilles régulières sont effectuées et les agents pénitentiaires bénéficient de formation continue sur la sécurité.

Le PM a annoncé d'autres investissements pour renforcer davantage la sécurité des prisons. Le système de brouillage de téléphones mobiles de la prison de Melrose sera prochainement modernisé. Par ailleurs, des filets antiprojections sont en cours d'installation dans les établissements correctionnels afin d'empêcher l'introduction d'objets interdits de l'extérieur. Un nouveau système anti-drone devrait être acquis d'ici mars 2027 pour détecter et neutraliser toute activité aérienne non autorisée au-dessus des prisons.

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Navin Ramgoolam a également révélé que 1 362 téléphones portables saisis entre 2019 et le 30 juin 2026 ont déjà été détruits par le MPS. Lors des questions supplémentaires, Adrien Duval s'est interrogé sur la destruction des appareils alors qu'environ 280 cartes SIM physiques et de nombreuses eSIM, auraient pu permettre d'identifier les détenteurs de ces cartes, qui doivent légalement être enregistrées au nom d'un titulaire.

Le whip de l'opposition a demandé au PM d'examiner d'urgence les procédures de saisie des téléphones en prison et le processus d'acquisition des cartes SIM, estimant anormal qu'un si grand nombre d'appareils aient été découverts au fil des années alors qu'une seule personne a été poursuivie. Navin Ramgoolam a répondu qu'il n'était pas en mesure de confirmer les éléments avancés sur les cartes SIM, mais s'est engagé à examiner la question et qu'il demanderait à la police de se pencher sur cet aspect des enquêtes.