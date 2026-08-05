Congo-Kinshasa: Reçu par le Chef de l'État, le collectif des élus français originaires du pays s'engage à vulgariser la question du Genocost

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience, ce mardi, à sa résidence de Mont-Ngaliema, au Collectif des élus français originaires du Congo-Kinshasa (CEFOCK), en séjour en République démocratique du Congo (RDC) à l'invitation du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et à la sécurité de l'humanité (FONAREV).

Au cours de cet échange, ces élus ont présenté au Chef de l'État les actions qu'ils entendent mener en France en faveur de la reconnaissance du génocide congolais pour des gains économiques (GENOCOST). « Nous avons pris le bâton de pèlerin pour parler du GENOCOST, sensibiliser nos populations et nos communes respectives sur cette question que nous estimons être une cause universelle », a déclaré la présidente du CEFOCK, Claire Tawab.

« Les victimes doivent être reconnues et accompagnées. Nous allons faire voter dans nos communes des voeux engageant ces collectivités à participer à ce travail de mémoire et de sensibilisation. Le devoir de mémoire est une responsabilité de tous, parce que ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui meurent et que personne ne peut y être insensible », a-t-elle poursuivi.

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Mme Tawab a précisé que cette mobilisation s'inscrira dans la durée : « du 2 août 2026 au 2 août 2027, plusieurs activités seront organisées en France avec les institutions, la diaspora et nos communes afin que cette tragédie soit connue et qu'il n'y ait pas d'oubli ». La présidente du CEFOCK a salué, à cet effet, l'accompagnement du Président de la République dans cette démarche de plaidoyer.

Dans le cadre de cette initiative, le CEFOCK travaillera en partenariat avec la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes (CIA-VAR), qui oeuvre en République démocratique du Congo dans le domaine de la justice transitionnelle. La CIA-VAR contribue notamment à la promotion des réparations en faveur des victimes, au renforcement des garanties de non-répétition et à la préservation de la mémoire collective, en collaboration avec le FONAREV et plusieurs institutions nationales.

Fondé le 9 septembre 2013, le Collectif des élus français originaires du Congo-Kinshasa (CEFOCK) rassemble des élus de la diaspora congolaise, sans distinction d'appartenance politique. Il a pour mission de promouvoir la coopération décentralisée entre la France et la RDC, de renforcer les partenariats avec les collectivités locales congolaises, de soutenir les initiatives citoyennes de la diaspora et de contribuer aux actions de solidarité et de développement entre les deux pays.