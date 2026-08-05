Ile Maurice: Shakeel Mohamed contre Joanna Bérenger - La speaker clôt le débat

Le débat autour des deux projets de loi financiers a connu un nouvel épisode hier, avec une décision très attendue de la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra. Celle-ci a expliqué qu'elle avait différé sa décision afin d'examiner les notes d'une réunion interministérielle évoquée par le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed qui avait affirmé que la députée de Vacoas-Floréal, Joanna Bérenger, y avait participé.

Après examen, la speaker a estimé que le document était de nature confidentielle et ne pouvait être déposé sur la table de l'Assemblée. Elle a rappelé les dispositions des Standing Orders relatifs aux explications personnelles ainsi que l'obligation de confidentialité imposée aux ministres par leur serment constitutionnel.

En conséquence, elle a autorisé Joanna Bérenger à faire une explication personnelle, tout en précisant qu'aucun débat supplémentaire ne serait permis et que sa décision ne pouvait être contestée. Prenant la parole, Joanna Bérenger a déclaré qu'«un report n'est pas une suppression», soulignant qu'elle s'oppose à l'abrogation de la mesure concernant les frais d'enregistrement applicables aux acquéreurs non-citoyens, sans contradiction avec sa position antérieure.