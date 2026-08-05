Ile Maurice: Antony Chamerat-Dumont - L'offensive comme philosophie !

En voilà un coureur avec un tempérament ultra-offensif ! Le Français Antony Chamerat-Dumont n'a pas ménagé ses efforts, hier, lors de la première étape en plaçant plusieurs attaques. Ses efforts ne lui ont pas permis de s'imposer, mais il a quand même pris une bonne deuxième place derrière l'autre Anthony, Pothin.

«Si on attend, on ne va pas gagner! Enfin peut-être que si : la preuve Anthony (Pothin) a attendu et il a gagné», lance en plaisantant à demi, ChameratDumont. «Moi je pense qu'il faut essayer. Sans ça, on ne fait rien, donc on va essayer de nouveau.»

Le coureur de l'entente VCO-VSP n'est pas déçu de sa prestation lors du prologue inaugural. «Je trouve même que j'ai fait un pas trop mauvais temps. Ce n'est pas du tout mon truc, le chrono individuel. Aujourd'hui (hier), je fais deuxième, c'est pas mal. J'aurais pu faire mieux, mais vu tout ce que j'ai donné, c'est plutôt satisfaisant.»

En promettant de lancer des banderilles à nouveau aujourd'hui lors de la deuxième étape, le Français avoue être plutôt un puncheur et ne pas apprécier spécialement la grimpette. «Je ne suis pas excellent dans un secteur, mais plutôt bon partout on va dire», précise celui qui a posé ses valises à La Réunion le 2 avril avec sa compagne.

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Après cinq ans passés au sein de l'équipe de Villefranche Beaujolais, il n'a pas été reconduit l'année dernière par la formation classée en Division nationale 1 (DN1) en France.

«Je n'ai pas cherché à retrouver une équipe en DN1. A mon âge (32 ans), je n'étais plus intéressé. Je voulais, avec ma compagne, vivre une expérience quelque part et on a atterri à La Réunion. Maintenant, je fais du vélo pour le plaisir. J'ai rejoint le VCO (Vélo club de l'Ouest, basé à Saint-Paul). Ça se passe très bien. C'est un club familial où il existe une très bonne entente. Je n'ai pas cherché à aller dans les grosses armadas du Vélo club de Saint-Denis ou du Club cycliste Saint-Louisien. Je trouvais qu'ils étaient assez nombreux et qu'ils verrouillaient la course. Je voulais faire partie d'un club où je serai plus libre et les concurrencer».

Pour Vincent Graczyk, le directeur sportif de la Team Maurice, «Chamerat-Dumont est un peu plus à surveiller que les autres pour avoir mis 15 attaques. Mais tant mieux, cela va nous profiter parce qu'il va s'user et nous ne serons pas les seuls à aller le chercher. Pothin va aller le chercher, pareil pour Deurweilher. S'il continue comme ça, ça fera une course d'usure dans des étapes qui seront plus dures en fin de Tour.»

Tristan Hardy trouve que le Français est «très bon rouleur». Et comme le dit le porteur du maillot jaune, «on verra ce que ça donne en montagne !»

On saura bientôt si son panache peut faire la différence...