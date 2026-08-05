Centrafrique: Reprise des audiences criminelles après plusieurs mois de retard

En Centrafrique, la première session criminelle de l'année s'est ouverte seulement ce lundi 3 août à la Cour d'appel de Bangui, après plusieurs mois de retard liés, selon les autorités judiciaires, à des contraintes financières. Prévue deux fois par an, cette session permettra d'examiner une trentaine de dossiers durant quatre semaines. Un rendez-vous important pour les victimes, les accusés en attente de jugement et l'ensemble des acteurs de la justice, dans un contexte où la lutte contre l'impunité reste un défi majeur.

Prévue au premier trimestre de l'année, la première session criminelle n'a finalement pas pu se tenir dans les délais. Selon le procureur général auprès de la Cour d'appel de Bangui, Jean Vidal Damas, ce report est dû à des difficultés financières qui ont retardé la mobilisation des moyens nécessaires à l'organisation des audiences.

« Cette année, on a éprouvé beaucoup de difficultés pour que les moyens soient mis à notre disposition. C'est le contexte économique qui a un peu joué sur l'organisation de cette session criminelle. Mais tout compte fait, les moyens ont été mobilisés. Il y a les partenaires aussi qui sont prêts à nous appuyer. Donc tout est mis en oeuvre pour que nous démarrions avec la première session, quand bien même avec un léger retard. Mais nous tenons à rattraper ce retard pour même peut-être organiser des sessions supplémentaires », explique-t-il.

Du côté de la société civile, ces retards, qui se répètent chaque année, fragilisent le système judiciaire et alimentent le sentiment d'impunité. Cette première session criminelle examinera une trentaine de dossiers, selon le procureur général, qui précise également la nature des infractions. « Nous avons au total 30 dossiers et environ 40 détenus. On peut citer, entre autres, les assassinats, les meurtres, les coups mortels, l'association de malfaiteurs, les vols aggravés, l'incendie volontaire de maison d'habitation, les détournements de deniers publics », ajoute Jean Vidal Damas.

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Les audiences de cette première session criminelle se poursuivront jusqu'au 31 août.