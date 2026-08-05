Tunisie: La pollution industrielle endémique à Radès oblige le président à monter au créneau

5 Août 2026
Radio France Internationale

Le président Kaïs Saïed a dénoncé la pollution dans la région de Radès, en banlieue sud de Tunis, lors d'une visite ce dimanche, suivie d'une réunion ministérielle en début de semaine ce lundi 3 août. Ce coup de projecteur sur Radès révèle aussi l'état d'abandon de certaines régions victimes de la pollution.

En choisissant Radès, le président s'attaque à un serpent de mer politique puisque le problème de la pollution y est dénoncé depuis des années. L'Oued Miliane, le fleuve où le président s'est rendu, se déverse dans la mer. Ce cours d'eau et le littoral de Radès sont très pollués par les rejets industriels d'une centaine d'usines qui travaillent dans la région.

L'Agence française de développement avait d'ailleurs investi avec la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne dans un programme pour la réhabilitation de la station d'épuration de Sud Meliane à Radès. Un investissement de 40 millions d'euros dans le cadre du projet DEPOLMED, qui vise à réduire la pollution de plusieurs zones côtières en Tunisie.

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Des travaux supervisés par l'Office national de l'assainissement ont commencé depuis 2020 et doivent s'achever d'ici fin 2026. Mais l'autre problème reste la non-application de la loi sur les rejets industriels selon un élu local qui a déclaré que très peu d'usines traitent leurs eaux usées avant de les rejeter.

En 2021, près de 3 000 habitants de la banlieue sud où se trouve Radès avaient formé une chaîne humaine pour protester contre la pollution de leurs plages qui sont pour certaines interdites à la baignade depuis deux décennies.

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