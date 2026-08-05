Ile Maurice: Cyclisme - Pothin s'impose au sprint mais Hardy reste en jaune

Comme attendu, la première étape de ce Tour de la Réunion 2026 courue entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne, a été très nerveuse. Ça a roulé vite dès les premiers kilomètres en faux-plat descendant. Les attaques ont été nombreuses mais les échappées ont été annihilées. Les favoris se sont ensuite expliqués au sprint final et c'est le Réunionnais Anthony Pothin qui a levé les bras devant le stade des Deux Rives. Les Français Antony Chamerat-Dumont et Solal Benetière complètent le podium alors que Tristan Hardy arrive en septième position dans le même temps (2h25:27). Le leader de la sélection mauricienne conserve son maillot jaune de leader.

Après le premier Rush à Ravine Saint-Jean au km 17, une première échappée s'est formée avec notamment trois Mauriciens, Hanson Matombé, Noah Ong Tone et Toréa Célestin. Ils devaient ensuite être rejoints par Pothin, Chamerat-Dumont, les Mauriciens Samuel Quevauvilliers et Julien Cornette, les Réunionnais Guillaume Deurweilher et Gautier Germain et le Malgache du FFSC-KFC, Houlder Mohamed.

La physionomie de course devait changer assez vite après, avec Chamerat-Dumont se retrouvant aux avant-postes avant d'être rejoint par Matombé et Tom Dedry. Ce trio repris, c'est un quatuor avec les Mauriciens Jahmie Louis et Samuel Dupuy et les Réunionnais Jeremy Clain et Nathan Taocali qui prenaient le relais alors que l'on était sur un circuit de 9,6 km à Bras Panon à effectuer à six reprises. Si Clain remportait le deuxième Rush, l'échappée prit fin dans la foulée.

C'est ensuite un homme seul qui mit le nez au vent : Christopher Henriette. Le Saint-Paulois allait réaliser un joli numéro devant, comptant à un moment donné une minute et trente secondes d'avance. Ce dernier n'allait faiblir que dans le dernier tour du circuit panonnais. Derrière, la sélection de Maurice avait placé Jeremy Raboude et Samuel Quevauvilliers en tête de peloton. Les protégés de Vincent Graczyk avaient géré la première partie de l'étape de façon quelque peu désordonnée mais s'étaient ressaisis.

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Antony Chamerat-Dumont se mettait alors à placer des banderilles à tout va. Mais Tristan Hardy avait les jambes et la lucidité pour revenir sur le Français à chaque fois. On se dirigeait ensuite vers Sainte-Suzanne en attaquant la montée finale, celle de Bras-des-Chevrettes. Au bout de cette bosse plutôt roulante, c'est donc Anthony Pothin, qui avait suivi les grandes manoeuvres jusqu'alors, qui déploya la meilleure accélération finale pour s'imposer devant Chamerat-Dumont et Benetière.

Pour Tristan Hardy et la sélection quadricolore, l'essentiel a été préservé. Le maillot jaune et ses coéquipiers devront, en tout cas, se montrer plus vigilants aujourd'hui lors de la deuxième étape qui s'annonce très piégeuse. Il ne faut pas l'oublier: les poursuivants immédiats ne sont qu'à une poignée de secondes...

Impressions

Tristan Hardy (maillot jaune): «Clairement aujourd'hui (hier), c'était très nerveux. Il y avait un gros vent de face au début, donc c'était plutôt à contrôler. Ensuite, il y a un groupe qui est sorti et on a eu un peu peur. Mais c'était encore tôt dans la course, donc ça a été. Après, il y a des attaques à répétition. C'était assez dur à gérer mais je ne perds pas de temps au général. Dans le final, je n'ai pas pu sprinter, mais, de toute façon, ce n'est pas mon truc. La stratégie au départ, c'était de ne laisser personne partir. Il faudra bien récupérer pour les autres jours. Merci à l'équipe qui a bien roulé.»

Vincent Graczyk (entraîneur national): «Les gars de la sélection ont un peu paniqué lorsque l'échappée est partie en début de course. Ils ont agi de façon un peu trop solitaire à mon goût. Il faut se réajuster un peu. C'était trop loin de l'arrivée pour paniquer. Après, il y a eu un bel effort collectif jusqu'au pied de la dernière bosse. On voulait tenter quelque chose avec Tristan, mais ce n'était pas assez dur pour faire une différence. Le boulot a été fait, il ne perd pas de temps et il arrive avec les meilleurs. Il s'est rassuré au niveau de ses jambes. C'est une journée de passée, on a un bilan positif pour aujourd'hui (hier).»

Anthony Pothin (vainqueur de l'étape): «Il me fallait rester placé à l'avant de la course. Je connaissais le final. J'ai tenté une attaque à 3 km, c'est pas vraiment sorti mais ça a fait quand même le tri. Je connaissais donc l'arrivée qui était un peu piégeuse. J'ai lancé mon sprint juste après le virage et j'ai vu qu'il y avait personne qui remontait. Le but était de ne pas perdre de temps par rapport à Tristan (Hardy) et Solal (Benetière). On arrive ensemble et j'obtiens la victoire en bonus, le job est fait. Hier (lundi), je n'étais pas déçu de mon prologue, j'étais à ma place. Tristan était simplement plus fort. Aujourd'hui (hier), les jambes répondaient bien, donc c'est top. Là, il faudra bien récupérer et être vigilant demain (aujourd'hui), c'est une étape qui peut être piégeuse. Et ensuite, on va arriver vite au Tampon (jeudi), la première étape de montagne qui peut être décisive. Au fur et à mesure des jours, de toute façon, le nombre de gars qui vont pouvoir jouer la victoire va se réduire et il faudra se concentrer sur les gars placés.»

Le point

Résultats étape 1 (St Denis-Ste Suzanne, 100 km)

Anthony Pothin (VCSD) 2h25:27 ; Antony Chamerat-Dumont (Ent VCOVSP) m.t ; Solal Benetière (Ent VCJCCPCO) m.t ; Guillaume Deurweilher (CCSL) m.t ; Geoffrey Galtier (SACT 1) m.t ; Tom Dedry (CCSL) m.t ; Tristan Hardy (Sel Mce) m.t ; Anthony Céleste (ACPR) m.t ; Juliano Ndriamanampy (FFSC) m.t ; Ulrich Marcy (LBO2) m.t

Classement général

Tristan Hardy (Sel Mce) 2h29:24 ; Anthony Pothin (VCSD) à 0:03 ; Solal Benetière (Ent VCJCC-PCO) à 0:06 ; Sébastien Elma (VCE) à 0:08 ; Guillaume Deurweilher (CCSL) à 0:09 ; Antony Chamerat-Dumont (Ent VCO-VSP) à 0:10 ; Thimoté Gonzalez (CCSL) m.t ; Ulrich Marcy à 0:11 ; Tom Dedry (CCSL) à 0:14 ; Hanson Matombé (FFSC) à 0:17

L'étape du jour

Bras Panon (Vélodrome) - Bras Panon (Vélodrome)

Distance : 102,7 km

Départ à 13h

Arrivée approximative : 15h25