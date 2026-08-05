Ile Maurice: Sydney Pierre doit dévoiler ses intentions politiques

Le départ de Sydney Pierre du gouvernement ouvre une nouvelle séquence politique. Après plusieurs jours de silence suivant sa révocation, l'ancien junior minister au Tourisme prendra la parole aujourd'hui afin de clarifier ses intentions et de répondre aux interrogations sur la suite de son parcours.

Dans un message adressé à la rédaction lundi, Sydney Pierre a expliqué avoir choisi de prendre du recul avant de s'exprimer publiquement. «Désolé, j'avais besoin d'avoir la tête posée pour réfléchir. Je tiendrai une conférence de presse à mon bureau, sis rue Soopramanien, le mercredi 5 août 2026, à 13 heures précises, pour vous parler de mon avenir politique. Je vous prie de m'excuser pour mon mutisme de ces dernières 48 heures.»

Son intervention très attendue alors que les spéculations se multiplient sur ses prochains choix : rapprochement avec une autre formation, maintien dans la majorité ou positionnement en indépendant.

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La chronologie des événements s'est accélérée en quelques jours. Le vendredi 31 juillet, Sydney Pierre a été démis de ses fonctions par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, quelques heures après avoir été le seul député de la majorité gouvernementale à voter contre les amendements liés au Welfare State dans le cadre de l'adoption du Finance Bill. Le chef du gouvernement avait alors qualifié ce vote de «totalement inacceptable», estimant que l'élu avait enfreint le principe de la responsabilité collective du gouvernement.

Puis le gouvernement a procédé à un réajustement de son équipe. Le lundi 3 août, Anabelle Savabaddy a prêté serment comme nouvelle junior minister au Tourisme, succédant ainsi à Sydney Pierre. Tony Apollon a été nommé au ministère de la Jeunesse et des sports, tandis que Karen Foo Kune-Bacha a été mutée à l'Environnement.

Selon nos informations, Sydney Pierre aurait rencontré le Premier ministre lundi. Il se serait également entretenu avec Paul Bérenger. Le député était toutefois absent de la réunion parlementaire de lundi ainsi que de la séance de l'Assemblée nationale hier, alimentant les interrogations sur ses intentions. Lors de la cérémonie de prestation de serment au State House, Navin Ramgoolam avait néanmoins assuré qu'aucune autre sanction ne serait prise à son encontre.

Désormais, toutes les attentions se portent sur Sydney Pierre. Rejoindra-t-il les rangs du Fron Militan Progresis? Répondra-t-il favorablement à l'invitation de Roshi Bhadain au sein du Reform Party? Choisira-t-il de siéger comme député indépendant dans l'opposition? Les réponses sont attendues aujourd'hui, lors d'une intervention qui devrait être suivie de près par la classe politique et l'opinion publique.