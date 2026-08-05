Ile Maurice: Une claque magistrale aux Racing Stewards

Le comité d'appel de la Gambling Regulatory Authority a annulé, le 3 août 2026, la condamnation et la suspension de 12 journées de courses infligées au jockey Tejash Juglall pour sa monte sur Alpine Challenge. Un jugement de 24 pages qui reprend, un à un, les éléments de l'accusation -- et qui n'en retient aucun. Un camouflet pour l'équipe des commissaires de courses qui ont siégé lors de cette enquête.

Le comité consacre plusieurs pages à la manière dont l'enquête a été menée, en s'appuyant sur une ligne d'autorités constante -- Ségéon (2012), Murday, Derreck David et l'appel du jockey Roberto Perez (2025) -- selon laquelle l'enquête sert à établir les faits et à recueillir les explications, non à amener le jockey à souscrire aux points de vue des commissaires. Or, à la lecture du transcript, chaque phrase de l'accusation peut être retracée à quatre questions posées par le président avant qu'aucune charge n'existe, y compris le mot «restraint», que le jockey avait refusé d'accepter à trois reprises.

Le comité relève également le contraste avec l'audition de l'entraîneur, autorisé à s'expliquer longuement et sans contradiction sur la même monte, alors que le jockey, lui, n'a pas bénéficié d'une chance de bien s'expliquer.

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En conclusion, le comité n'est satisfait ni que la conduite du jockey ait été blâmable, ni que les commissaires de courses aient établi l'accusation portée sous la Règle 414(a). Il fait droit à l'appel : la condamnation et la suspension de douze journées de courses sont cassées et annulées.

Le jockey était représenté par Me Mikash Hassamal.

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