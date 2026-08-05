Sénégal: Mercato - Liverpool passe à l'offensive pour Ibrahim Mbaye

Liverpool prêt à passer à la vitesse supérieure dans le dossier Ibrahim Mbaye. Selon les informations relayées par le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, le club anglais souhaite recruter le jeune ailier du Paris Saint-Germain cet été et aurait déjà entamé des discussions avec l'entourage du joueur.

D'après ces mêmes informations, le principal intéressé serait ouvert à l'idée de rejoindre la Premier League. Les Reds cherchent à se renforcer sur le couloir droit, une priorité accentuée par le départ de Mohamed Salah. Liverpool s'apprêterait donc à ouvrir des discussions formelles avec le champion de France pour ce transfert.

Le Sénégalais convoité par toute l'Europe

Ibrahim Mbaye, 18 ans, ne manque pas de courtisans. Outre Liverpool, Tottenham, Manchester City, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et Chelsea suivraient également de près sa situation. Le PSG, conscient de cet engouement et des envies d'ailleurs de son jeune joueur pourtant sous contrat jusqu'en 2028, ne fermerait pas la porte à une vente, à condition qu'elle rapporte plus de 50 millions d'euros.

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Révélation du début de saison parisien, l'ailier sénégalais a connu un exercice contrasté : après avoir accumulé du temps de jeu et remporté la CAN avec le Sénégal, il a vu ses apparitions se raréfier au retour du tournoi, jusqu'à disparaître des plans de Luis Enrique en phase finale de Ligue des Champions. Une situation qui alimente son envie de quitter Paris pour retrouver du temps de jeu ailleurs.