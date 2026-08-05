Egypte: Mercato - Trabzonspor annonce des discussions avec Mohamed Salah !

Mohamed Salah semble se diriger vers la Turquie. Alors qu'un rapprochement avec Besiktas avait longtemps été évoqué, c'est finalement Trabzonspor qui a officialisé ce mardi 04 aout 2026, via un communiqué sur ses réseaux sociaux, l'ouverture de pourparlers avec l'international égyptien pour son arrivée.

Le club turc a confirmé que des échanges avaient bien débuté concernant l'arrivée du joueur, sans donner davantage de détails à ce stade. «Des discussions ont été entamées concernant le transfert du joueur professionnel du football Mohamed Salah vers notre club», affirme le club. L'ancienne star de Liverpool pourrait ainsi rejoindre une équipe qui a terminé troisième du dernier championnat, avec l'ambition de revenir jouer les tout premiers rôles en Süper Lig, voire de viser le titre malgré une concurrence relevée.

À 34 ans, l'ailier retrouverait sur les bords de la mer Noire plusieurs visages connus du football européen : l'ancien Marseillais Ruslan Malinovskyi, Stefan Savic, ou encore le gardien André Onana, qu'il a côtoyé en tant qu'adversaire lors des derbys entre Liverpool et Manchester United. Une signature de ce calibre serait un signal fort pour Trabzonspor, qui n'a plus été sacré champion depuis 2022.

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La piste Besiktas, elle, semblait pourtant bien engagée quelques jours plus tôt. Selon les informations de Foot Mercato, un accord verbal avait été trouvé entre les dirigeants stambouliotes et l'entourage de Salah, portant sur un contrat d'un an avec option pour une saison supplémentaire, assorti d'un salaire net annuel de 10 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Mais Trabzonspor s'est ensuite invité dans la course en proposant davantage, une surenchère que Besiktas a choisi de ne pas suivre.