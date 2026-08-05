Sénégal: Le Ministre Alpha Thiam reçoit Positive Black Soul (PBS) pour son 37e anniversaire

Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, a reçu en audience à son Cabinet, le vendredi 31 juillet 2026, les membres du groupe Positive Black Soul (PBS), à l'occasion du 37e anniversaire de la formation pionnière du Hip-Hop sénégalais. C'est un communiqué publié ce 04 aout 2026 qui nous l'apprend.

L'audience a d'abord été l'occasion pour le ministre de revenir sur la récente distinction honorifique accordée à Didier Awadi, membre fondateur de PBS, élevé à la dignité d'Officier dans l'Ordre national du Lion par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Une reconnaissance qui, selon le communiqué du Ministère, vient saluer « un parcours artistique exceptionnel, un engagement constant au service de la culture sénégalaise ainsi qu'une contribution majeure au rayonnement du Sénégal à travers le monde ».

Trente-sept ans d'engagement

Le Ministre a ensuite tenu à rendre hommage aux presque quatre décennies de carrière du groupe, décrit comme un acteur central dans l'essor des cultures urbaines au Sénégal et sur le continent. D'après le Ministère, PBS a contribué à faire de ces cultures « un puissant vecteur d'expression, de citoyenneté, de cohésion sociale et de promotion des valeurs de notre Nation » .

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Alpha Thiam a par ailleurs réaffirmé la volonté de son département de soutenir les acteurs culturels, annonçant son intention de renforcer la collaboration avec Positive Black Soul et, plus largement, avec l'ensemble du mouvement Hip-Hop sénégalais. Cette dynamique doit permettre, selon le communiqué, de promouvoir les industries culturelles et créatives, d'accompagner la transmission aux jeunes générations et de renforcer le rayonnement de la Destination Sénégal.

JOJ Dakar 2026 et Biennale : une mobilisation attendue

À l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 et de la prochaine Biennale de Dakar, le Ministre a invité les artistes et ambassadeurs culturels à poursuivre leur mobilisation aux côtés de l'État, afin de faire de ces rendez-vous internationaux « une véritable vitrine de l'excellence culturelle, touristique et créative du Sénégal ».

Le communiqué du ministère conclut sur une formule qui résume l'esprit de la rencontre : « La culture est une force, un héritage et un levier de développement au service du rayonnement du Sénégal. »