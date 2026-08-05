Afrique: Karpowership soutient la restauration des mangroves au Sénégal et étend sa vision mondiale en matière de développement des jeunes

Karpowership a renforcé son engagement en faveur de la durabilité environnementale et du développement des jeunes à travers deux initiatives à impact social mises en oeuvre dans le cadre de la fondation One World Karadeniz.

Au Sénégal, l'entreprise a soutenu la restauration de deux hectares de mangrove à Joal-Fadiouth, où 20 000 propagules de mangrove ont été plantées en partenariat avec l'association locale AGIRE, les membres de la communauté et les acteurs locaux. Parallèlement, Karpowership a annoncé le lancement de « Future Grandmasters », un nouveau programme international destiné à repérer et à soutenir de jeunes joueurs d'échecs prometteurs âgés de moins de 16 ans, le Sénégal figurant parmi les pays envisagés pour une future phase du programme.

Soutenir la résilience côtière à Joal-Fadiouth

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Située le long du littoral sénégalais, dans la région de Thiès, Joal-Fadiouth abrite l'un des principaux écosystèmes de mangrove du pays. Ces habitats naturels contribuent à protéger les zones côtières de l'érosion, constituent des frayères pour les poissons et autres espèces marines, et assurent les moyens de subsistance des communautés locales dont les revenus dépendent de la pêche, de la récolte de coquillages et de l'ostréiculture.

Grâce à la plantation de 20 000 propagules de mangrove, cette initiative vise à contribuer à la restauration de deux hectares d'écosystème côtier tout en renforçant la résilience à long terme de la zone. Le projet soutient également l'économie bleue locale en contribuant à préserver les ressources naturelles dont dépendent les communautés de pêcheurs, en particulier les femmes actives dans la transformation et le commerce des produits de la mer.

Cette initiative a réuni des représentants de Karpowership, des membres d'AGIRE et des communautés locales autour d'un objectif commun : protéger la zone restaurée et soutenir son développement à long terme. Au-delà de la plantation, le projet souligne l'importance de la sensibilisation des communautés, de l'appropriation locale et d'un suivi continu pour garantir le succès à long terme de la restauration des mangroves.

Commentant cette initiative, Ahmadou Kane, de Karpowership Sénégal, a déclaré : « La restauration des mangroves n'est pas seulement une initiative environnementale ; c'est aussi un investissement dans les moyens de subsistance locaux, la résilience côtière et l'avenir des communautés qui dépendent de ces écosystèmes. À travers ce projet, nous visons à créer de la valeur durable en soutenant à la fois la protection de l'environnement et le développement communautaire au Sénégal. »

De la gestion environnementale au développement des jeunes

L'engagement de Karpowership en faveur de la création de valeur sociale à long terme s'étend également à l'éducation, au sport et aux opportunités offertes aux jeunes. Dans le cadre de cette approche plus large, l'entreprise a lancé « Future Grandmasters », un nouveau programme à impact social mis en oeuvre par la fondation One World Karadeniz.

Avec le grand maître turc Ediz Gürel, qui rejoint le programme en tant qu'ambassadeur international de la marque, « Future Grandmasters » identifiera et soutiendra des joueurs d'échecs prometteurs âgés de moins de 16 ans dans tous les pays où Karpowership est présent.

Le programme a d'abord été testé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'occasion d'un tournoi d'échecs organisé le 11 avril 2026. Les trois premiers du classement de ce tournoi sont devenus les premiers jeunes joueurs sélectionnés pour le programme et ont ainsi eu la chance de bénéficier d'une année de formation et de mentorat dispensés par le grand maître Nebojša Nikčević.

Fort de cette première expérience, Karpowership prévoit d'adapter le programme « Future Grandmasters » à ses autres pays d'implantation en collaborant avec des partenaires locaux afin d'identifier de jeunes talents et de créer des opportunités de développement à long terme.

À propos de ce programme, Zeynep Harezi Yilmaz, directrice commerciale de Karpowership, a déclaré :

« Les échecs enseignent aux jeunes la patience, la résilience et la confiance nécessaire pour prendre des décisions sous pression - des qualités qui vont bien au-delà de l'échiquier. Après la sélection de nos trois premiers joueurs, nous souhaitons désormais découvrir davantage de jeunes passionnés d'échecs dans tous les pays où Karpowership est présent, et leur offrir l'accompagnement et les opportunités dont ils ont besoin pour s'épanouir, tant sur le plan sportif que personnel. »

Le Sénégal figure parmi les pays envisagés pour le développement futur du programme « Future Grandmasters »

Karpowership a poursuivi ses efforts d'investissement communautaire au Sénégal, en mettant l'accent sur l'éducation et le développement des jeunes, le développement communautaire, la santé et la durabilité environnementale.

Dans la foulée de l'initiative de restauration des mangroves à Joal-Fadiouth, le Sénégal figure également parmi les pays envisagés pour une future phase du programme Future Grandmasters. À mesure que le programme prendra de l'ampleur, Karpowership cherchera à collaborer avec des partenaires locaux afin d'identifier des joueurs d'échecs prometteurs âgés de moins de 16 ans et de leur offrir un accès à un entraînement structuré, à un accompagnement et à des opportunités de développement à long terme.

En associant la restauration de l'environnement à des investissements plus larges en faveur des jeunes et des communautés, Karpowership continue de démontrer son engagement à créer une valeur sociale significative et durable, parallèlement à sa contribution à la sécurité énergétique du Sénégal.

Guidée par sa vision « One World », Karpowership reste déterminée à créer une valeur sociale durable et à offrir des opportunités concrètes aux jeunes des communautés qu'elle dessert.