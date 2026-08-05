Afrique de l'Ouest: Coopération - Le Port d'Abidjan réaffirme son rôle stratégique dans le transit des marchandises vers le Mali

Le renforcement des échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali était au centre d'une rencontre tenue, mardi 4 août 2026, entre le Directeur général du Port autonome d'Abidjan (PAA), Kassoum Traoré, et le Président du Conseil malien des chargeurs (CMC), Bakissima Sylla.

En séjour en Côte d'Ivoire, le responsable malien a été reçu en audience au siège du PAA.

Cette rencontre a permis aux deux parties d'échanger sur les activités des opérateurs économiques maliens au sein de la plateforme portuaire d'Abidjan ainsi que sur les actions engagées pour faciliter le transit des marchandises à destination du Mali.

Les discussions ont notamment porté sur l'amélioration des conditions d'acheminement des produits et des équipements destinés au marché malien, dans un contexte où la fluidité de la chaîne logistique demeure un enjeu majeur pour les pays sans façade maritime.

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À cette occasion, Bakissima Sylla a exprimé sa reconnaissance au Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour les dispositions prises afin de maintenir l'approvisionnement du Mali à travers le corridor ivoirien. Il a également salué les efforts de la Direction générale du Port autonome d'Abidjan visant à améliorer les opérations de transit au profit des opérateurs économiques maliens.

« Les mesures mises en oeuvre contribuent à renforcer la fluidité des échanges et à sécuriser davantage l'approvisionnement du Mali », a indiqué le président du Conseil malien des chargeurs, tout en soulignant l'importance de la coopération entre les acteurs portuaires et économiques des deux pays.

Pour sa part, le Directeur général du Port autonome d'Abidjan, Kassoum Traoré, a rappelé l'existence d'un dialogue permanent entre l'institution portuaire, les autorités maliennes et les acteurs du secteur du transport et de la logistique. Selon lui, cette concertation vise à identifier des solutions adaptées aux besoins des chargeurs et à améliorer continuellement les opérations de transit.

Le premier responsable du PAA a réaffirmé l'engagement de l'autorité portuaire à poursuivre les actions destinées à renforcer la performance de la plateforme logistique ivoirienne et à faciliter le passage des marchandises vers le Mali. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre des relations historiques, économiques et fraternelles entre les deux nations.

Cette rencontre intervient dans un contexte de consolidation des liens commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Mali. À travers le corridor ivoirien, le Port autonome d'Abidjan constitue une infrastructure majeure pour l'approvisionnement du Mali et le développement des échanges sous-régionaux.

En renforçant la coopération entre les acteurs portuaires et les représentants des chargeurs maliens, les deux parties entendent contribuer à une meilleure efficacité de la chaîne logistique et à la dynamisation du commerce régional.