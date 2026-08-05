Cote d'Ivoire: FEMUA 18/ Santé oculaire - 300 bénéficiaires reçoivent des lunettes après une campagne de dépistage visuel

Trois cents personnes ayant bénéficié d'un dépistage visuel lors de la 18e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (FEMUA) ont reçu officiellement leurs paires de lunettes, ce mardi 4 août 2026.

Cette remise s'inscrit dans le prolongement d'une opération de santé oculaire menée en marge de cet événement culturel et social.

Initiée par la Fondation Magic et Fortuna Mining, à travers sa filiale Roxgold Sango, avec l'appui technique du Programme national de la santé oculaire (PNSO), cette campagne avait permis à plus de 3 000 personnes de bénéficier de consultations et de dépistages consacrés aux troubles de la vision sur le site du FEMUA 18.

Les bénéficiaires identifiés à l'issue de ces consultations ont ainsi reçu leurs équipements correctifs lors d'une cérémonie marquée par la présence du Vice-Président de Fortuna Mining, Abdoul Karim Kabèlè Camara, des membres du groupe Magic System, du Dr Koizan représentant le Programme national de la santé oculaire, ainsi que des responsables de Roxgold Sango.

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Au-delà de sa dimension musicale, le FEMUA, organisé chaque année par le groupe ivoirien Magic System, est devenu un rendez-vous culturel à forte portée sociale. Depuis sa création en 2008, le festival associe les spectacles et la promotion des musiques urbaines à des actions de développement en faveur des populations, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la solidarité et de l'amélioration des conditions de vie.

À travers cette initiative dédiée à la santé oculaire, les organisateurs et leurs partenaires entendent apporter une réponse concrète aux difficultés d'accès aux soins visuels, en particulier pour les personnes nécessitant une correction optique.

Cette action illustre également l'importance des partenariats entre acteurs culturels, entreprises privées et structures sanitaires dans la mise en oeuvre d'initiatives sociales au bénéfice des communautés. Pour les bénéficiaires, la remise de ces lunettes constitue l'aboutissement d'un parcours débuté lors des consultations organisées pendant le festival.

En associant culture et engagement communautaire, le FEMUA confirme ainsi son positionnement comme un espace qui dépasse le cadre du divertissement pour devenir un véritable outil de sensibilisation et d'action sociale.