Cote d'Ivoire: Prix national d'excellence 2026 - Diomandé Vagondo célèbre les champions de l'excellence au ministère de l'Intérieur

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général Diomandé Vagondo, a reçu en audience, mardi 4 août 2026, les lauréats du Prix National d'Excellence 2026 issus de son département ministériel. Une rencontre placée sous le signe de la reconnaissance, de la performance et de la promotion de l'excellence au sein de l'administration publique.

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité met à l'honneur ses meilleurs serviteurs. Ce mardi 4 août 2026, le ministre, le Général Diomandé Vagondo, a reçu en audience les agents de son département distingués lors de l'édition 2026 du Prix National d'Excellence. Une initiative qui vise à saluer leur engagement au service de l'État et à encourager la culture de la performance au sein de l'administration.

Cette distinction nationale est venue récompenser le professionnalisme, la rigueur et l'exemplarité de plusieurs acteurs du ministère, dont les performances ont été reconnues au plus haut niveau de l'État.

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Parmi les lauréats figure Koné Pitou Joël, sous-préfet de Didoko, qui a remporté le Prix d'Excellence de la Meilleure Autorité préfectorale. Son action à la tête de cette circonscription administrative a été saluée pour la qualité de sa gouvernance, son sens du service public et son engagement auprès des populations.

Autre distinction majeure, la Direction de l'Informatique et des Traces Technologiques (DITT) s'est vu décerner le Prix d'Excellence du Meilleur Service de Police. Cette récompense met en lumière les efforts accomplis par cette structure dans la modernisation des outils de sécurité, l'exploitation des technologies au service des enquêtes et l'amélioration des performances des services de police.

Au cours de cette audience, le ministre Diomandé Vagondo a exprimé sa fierté devant les résultats obtenus par ces lauréats. Il a salué leur professionnalisme, leur disponibilité, leur sens élevé du devoir ainsi que leur engagement quotidien au service de la Nation.

Le ministre a rappelé que cette prestigieuse distinction, décernée par le Président de la République, constitue une reconnaissance de l'excellence et de l'abnégation dont font preuve les agents récompensés. Il les a invités à demeurer des références au sein de leur administration et à poursuivre leurs efforts afin d'inspirer leurs collègues.

« Vous êtes désormais des modèles pour l'ensemble des personnels du ministère. Continuez à promouvoir les valeurs d'excellence, de performance et de service de qualité au bénéfice des populations », a-t-il exhorté.

À travers cette rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a réaffirmé sa volonté de faire de la reconnaissance du mérite un puissant levier de motivation pour les agents. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'administration publique et de renforcement de la qualité des services rendus aux citoyens.