Cote d'Ivoire: Innovation financière - Le pays choisi pour expérimenter de nouveaux services financiers numériques

La Côte d'Ivoire servira de marché pilote pour le déploiement de nouvelles solutions d'assurance et de services financiers numériques à la faveur d'un protocole d'accord conclu entre Yango Côte d'Ivoire et AFG Holding le 4 août 2026, à Abidjan. L'initiative débutera par le développement de produits d'assurance avant de s'étendre progressivement à d'autres services financiers reposant sur les technologies numériques.

Ce partenariat associe l'expertise technologique de Yango Group au savoir-faire d'AFG Holding dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de la microfinance.

Les deux entreprises entendent développer des solutions destinées au marché ivoirien, avec la possibilité d'envisager, à terme, leur déploiement dans d'autres pays africains où elles sont implantées.

La première phase de cette coopération portera sur l'assurance. Les partenaires prévoient ensuite d'explorer d'autres domaines, notamment le financement de flottes ainsi que plusieurs services financiers s'appuyant sur les technologies numériques.

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La désignation de la Côte d'Ivoire comme pays pilote traduit l'importance accordée au marché ivoirien dans cette initiative.

Si les résultats sont jugés concluants, le modèle pourrait être reproduit dans d'autres États africains.

Intervenant à l'occasion de la signature de l'accord, le Directeur général d'AFG Holding, Karim Koné, a indiqué que cette collaboration repose sur la complémentarité des compétences des deux groupes.

Selon lui, elle vise à mettre à la disposition des populations des solutions d'assurance et de services financiers adaptées aux besoins du marché tout en accompagnant le développement de l'écosystème numérique.

Pour sa part, le Directeur général de Yango Côte d'Ivoire et Regional Head de Yango pour l'Afrique francophone, Kadotien Soro, a souligné que cette coopération s'inscrit dans une démarche de développement de services répondant aux réalités locales.

Il a estimé que la combinaison des expertises technologiques et financières des deux partenaires devrait contribuer à l'élargissement de l'offre de services numériques.

Au-delà de l'assurance, les deux entreprises envisagent d'étendre progressivement leur collaboration à d'autres solutions financières et technologiques.

Leur ambition est d'accompagner l'évolution des usages numériques et de participer au développement de l'économie digitale en Côte d'Ivoire.

Branche financière d'Atlantic Group, AFG Holding est présent dans quinze pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est et de l'océan Indien.

Le groupe intervient dans les domaines de la banque, de l'assurance et de la microfinance, aux côtés des autres activités du conglomérat panafricain.

À travers ce protocole d'accord, les deux partenaires ouvrent un chantier de coopération dans un secteur marqué par la montée en puissance des services financiers numériques et par l'évolution des besoins des consommateurs en matière de solutions digitales.