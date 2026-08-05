Afrique: Renforcement de la filière rizicole - La BAD accorde plus de 10 milliards de Fcfa au Ghana

Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement (Bad) a approuvé un don de 18,8 millions de dollars, soit plus de 10 milliards de Fcfa, au Ghana dans le cadre du projet régional Reward, destiné à renforcer la résilience des chaînes de valeur du riz en Afrique de l'Ouest.

Ce projet vise, selon une publication du Groupe de la Bad, à accroître la production nationale de riz, à améliorer la sécurité alimentaire, à créer des emplois et à réduire la dépendance du pays aux importations. Il prévoit des investissements dans des systèmes de production résilients au changement climatique, l'accès à des intrants de qualité, la mécanisation, l'irrigation et l'aménagement des terres agricoles.

L'initiative, précise la note d'information, soutiendra également la modernisation des infrastructures de transformation, le développement des marchés et une plus grande implication du secteur privé.

Les interventions seront concentrées dans les districts de la zone des savanes du nord du Ghana, où le potentiel agricole reste freiné par les contraintes climatiques et le manque d'infrastructures.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la Bad, ce projet contribuera à renforcer la compétitivité du riz local, à favoriser l'agro-industrie et à soutenir une croissance économique inclusive, en phase avec les priorités nationales de transformation agricole et de sécurité alimentaire du Ghana.