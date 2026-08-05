Cote d'Ivoire: Cinéma - « La télé du directeur », un voyage nostalgique dans la Côte d'Ivoire des années 1980

Le projet cinématographique « La Télé du directeur » a été officiellement présenté le mardi 4 août 2026, lors d'une conférence de presse organisée au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Réalisé par O. Assi, cofondateur d'Incrust', ce long métrage de 90 minutes entend replonger le public dans la Côte d'Ivoire des années 1980, entre Grand-Bassam et Abidjan, tout en mettant en lumière une époque où la télévision constituait un véritable espace de rassemblement et de transmission culturelle.

À travers l'histoire d'un directeur d'école dont l'arrivée d'un téléviseur bouleverse la vie d'un quartier, le film évoque notamment l'école, les relations humaines, les habitudes vestimentaires et alimentaires, la musique ainsi que les moments de partage autour du petit écran. Le budget prévisionnel du projet est estimé à 100 millions de Fcfa.

O. Assi : « Faire revivre une époque à travers le cinéma »

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Pour le cinéaste ivoirien, le projet dépasse le simple cadre du divertissement. « On va revivre une époque à travers ses costumes, son alimentation, sa musique, sa façon de célébrer et de se rassembler autour du football », explique O. Assi.

Il rappelle qu'à cette époque, la télévision était un véritable vecteur de cohésion sociale. « On se retrouvait autour de la télévision, on partageait les émotions ensemble. Aujourd'hui, le téléphone portable est malheureusement utilisé de manière individuelle », relève-t-il.

À travers cette oeuvre, le producteur souhaite ainsi contribuer à la transmission de valeurs et de repères aux nouvelles générations. « Il y a des choses qui n'ont pas changé. Malheureusement, il y a aussi des choses que nous avons perdues. Et la télévision en était le vecteur », souligne-t-il.

Il lance, par ailleurs, un appel en faveur de l'accompagnement de ce projet culturel et cinématographique destiné au public national et international.

Meiway, une première dans un grand rôle au cinéma ivoirien

Dans le rôle principal de Joseph Adou, le directeur d'école, Frédéric Ehui Meiway signe une nouvelle expérience artistique.

Pour le réalisateur, le choix de l'artiste s'explique notamment par sa longévité et son influence dans le paysage culturel ivoirien. « Je suis un acteur culturel avant tout. (...) Nous militons pour la même passion. J'ai déjà tourné dans des films en Côte d'Ivoire et même au Burkina Faso. Mais ce film sera mon premier grand rôle », a déclaré Meiway, heureux de participer à cette aventure.

L'artiste-chanteur voit également dans ce film un outil de transmission. « Nos enfants ne parlent même plus nos langues locales (...) Il y a des choses qu'il faut leur enseigner. » Il souhaite ainsi contribuer à une oeuvre permettant aux jeunes de mieux se reconnecter à leur histoire et à leur culture.

Le casting réunit également Alexandra Amon, Ray Reboul, Roger Pegard, Fortuné Akakpo, Francis Wolf, Dosso Tiecouba, Anaïs Maussia, Diane Satou, Nastou Traoré, Oméga David, Dagnogo Dramane ainsi que plusieurs enfants.

La présentation du projet a notamment réuni autour du réalisateur la coproductrice Fleur Tchibota ainsi que Guero Zokou, de Catalyse Limited. Le tournage de « La Télé du directeur » devrait débuter à la mi-août 2026, avec l'ambition de présenter le film au public en 2027.