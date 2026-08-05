Afrique: Les stats d'avant-match - Un quart de finale au bout du suspense entre la Tanzanie et la Côte d'Ivoire

La Tanzanie et la Côte d'Ivoire jouent leur avenir dans cette TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026, à l'occasion de la dernière journée du groupe B. Les deux équipes s'affrontent mardi 4 août au stade Larbi Zaouli de Casablanca, avec un coup d'envoi prévu à 21h00 (heure locale, 20h00 GMT). Une victoire qualifiera son auteur pour les quarts de finale. La Tanzanie terminera toutefois en tête du groupe uniquement si le Burkina Faso ne bat pas l'Afrique du Sud. Un match nul garantirait la qualification de la Côte d'Ivoire et suffirait également à la Tanzanie si le Burkina Faso s'incline face aux Banyana Banyana.

Les faits du match

· La Tanzanie et la Côte d'Ivoire s'affrontent pour la première fois en phase finale de la CAN Féminine.

· Une victoire qualifiera l'une ou l'autre des deux équipes pour les quarts de finale. La Tanzanie terminera en tête du groupe uniquement si le Burkina Faso ne s'impose pas face à l'Afrique du Sud.

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· Un match nul assurerait la qualification de la Côte d'Ivoire et serait également suffisant pour la Tanzanie en cas de défaite du Burkina Faso.

· La Tanzanie affronte une sélection d'Afrique de l'Ouest pour la sixième fois en phase finale, après avoir rencontré à deux reprises le Mali ainsi que le Nigeria, le Ghana et le Burkina Faso.

· Les Tanzaniennes ont perdu leurs cinq précédentes confrontations contre des équipes ouest-africaines en CAN Féminine.

· La Côte d'Ivoire dispute son deuxième match face à une équipe d'Afrique de l'Est.

· Son unique précédent duel contre une sélection est-africaine remonte au match d'ouverture de l'édition 2012 face à l'Éthiopie.

· Les Ivoiriennes s'étaient imposées 5-0 grâce notamment à un triplé d'Inès N'Rehy.

Tanzanie - Statistiques clés

· La Tanzanie s'est inclinée 2-1 face au Burkina Faso lors de sa précédente sortie, après avoir battu l'Afrique du Sud sur le même score lors de la première journée.

· Les Tanzaniennes ont encaissé au moins un but lors de chacune de leurs huit rencontres disputées en phase finale de la CAN Féminine.

· Elles ont trouvé le chemin des filets lors de leurs quatre derniers matches en phase finale : les deux derniers de la précédente édition et les deux premiers de l'édition actuelle.

· Il s'agit de leur plus longue série de matches consécutifs avec au moins un but marqué en CAN Féminine.

· La Tanzanie a marqué lors de ses deux premiers matches de groupe et n'a encore jamais inscrit au moins un but lors de ses trois rencontres d'une même phase de groupes.

· Elle n'a jamais remporté son dernier match de groupe, s'inclinant 3-0 contre le Nigeria en 2010 puis 4-1 contre le Ghana lors de la précédente édition.

· Ses deux précédents derniers matches de groupe se sont soldés par des défaites de trois buts d'écart.

· Une qualification ferait de la Tanzanie la deuxième nation d'Afrique de l'Est à atteindre les quarts de finale, après l'Éthiopie en 2004.

· Les Tanzaniennes ont affiché 54 % de possession de balle lors de leur défaite contre le Burkina Faso.

· Elles n'ont cadré que deux tirs dans cette rencontre.

· Aisha Mnunka a inscrit l'unique but de son équipe sur son seul tir cadré.

· La gardienne Najiati Abass Idrissa a réalisé cinq arrêts contre le Burkina Faso et en totalise désormais 13 dans cette édition, après en avoir effectué huit face à l'Afrique du Sud.

· Idrissa a repoussé 81 % des tirs cadrés qu'elle a subis depuis le début du tournoi.

· Hasnath Ubamba a été expulsée contre le Burkina Faso, devenant la première joueuse tanzanienne à recevoir un carton rouge lors de cette édition.

· Pour la deuxième édition consécutive, la Tanzanie termine un match de CAN Féminine en infériorité numérique. Lors de la précédente édition, elle avait déjà été réduite à dix contre l'Afrique du Sud (1-1).

Côte d'Ivoire - Statistiques clés

· La Côte d'Ivoire réalise son meilleur début de parcours en CAN Féminine après sa victoire contre le Burkina Faso puis son match nul face à l'Afrique du Sud.

· Un match nul suffira aux Ivoiriennes pour atteindre les quarts de finale.

· La Côte d'Ivoire n'a atteint la phase à élimination directe qu'une seule fois auparavant, en 2014, une édition conclue à la troisième place.

· Les Éléphantes ont inscrit six buts lors de leurs deux premiers matches, égalant leur meilleur total à ce stade de la compétition, déjà atteint en 2012.

· Un but supplémentaire leur permettrait d'égaler leur meilleur total de buts inscrits en phase de groupes sur une même édition (sept en 2012).

· Avec huit réalisations en 2014, la Côte d'Ivoire détient son record de buts inscrits sur une phase finale de CAN Féminine.

· En évitant la défaite, les Ivoiriennes boucleraient pour la première fois une phase de groupes sans revers.

· En 2012, elles avaient perdu leurs deuxième et troisième matches de groupe, tandis qu'en 2014 elles avaient été battues dès leur entrée en lice.

· La Côte d'Ivoire n'a jamais remporté son dernier match de groupe : défaite 3-1 contre le Nigeria en 2012, puis match nul 1-1 contre la Zambie en 2014.

· Les Ivoiriennes sont invaincues lors de leurs quatre derniers matches de groupe, avec deux victoires et deux nuls.

· Cette série a débuté en 2014 avec un succès contre la Namibie puis un nul contre la Zambie, avant une victoire face au Burkina Faso et un nul contre l'Afrique du Sud lors de cette édition.

· Toutes compétitions de CAN Féminine confondues, la Côte d'Ivoire reste sur trois matches sans défaite, une série entamée lors de la victoire contre l'Afrique du Sud dans le match pour la troisième place en 2014.

· Les Éléphantes ont encaissé au moins un but lors de chacun de leurs sept derniers matches de groupe.

· Leur unique clean sheet en phase de groupes reste le succès 5-0 contre l'Éthiopie lors de l'ouverture de l'édition 2012.

· Face à l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire a laissé échapper une avance de deux buts pour finalement concéder le nul (2-2).

· C'était la troisième fois qu'elle menait de deux buts dans un match de CAN Féminine, mais la première où elle ne parvenait pas à s'imposer. Les deux précédents cas s'étaient soldés par des victoires contre l'Éthiopie (2012) et la Namibie (2014).

· Grace Seri a inscrit un doublé contre l'Afrique du Sud, devenant la deuxième Ivoirienne à réussir cette performance dans cette édition après Akissi Konan face au Burkina Faso.

· Serri a marqué sur ses deux seuls tirs cadrés, les deux uniques tentatives cadrées de la Côte d'Ivoire dans la rencontre.

· Les deux tirs cadrés ivoiriens sont intervenus en première période ; les Éléphantes n'en ont enregistré aucun après la pause.

· Nsira Ouedraogo a délivré les deux passes décisives contre l'Afrique du Sud.

· Avec trois passes décisives dans cette édition, auxquelles s'ajoute un but, Ouedraogo est directement impliquée sur quatre réalisations, soit le meilleur total de toutes les joueuses ivoiriennes du tournoi.