Afrique: Les stats d'avant-match - Le Burkina Faso défie l'Afrique du Sud dans un duel décisif du Groupe B

4 Août 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Le Burkina Faso affronte l'Afrique du Sud, lors de la dernière journée du Groupe B de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026. La rencontre se disputera mardi 4 août au stade Moulay Rachid de Casablanca, avec un coup d'envoi prévu à 21h00 (heure locale, 20h00 GMT). Les Banyana Banyana n'ont plus le droit à l'erreur et doivent impérativement s'imposer pour entretenir leurs espoirs de qualification.

Les faits du match

· Le Burkina Faso et l'Afrique du Sud s'affrontent pour la première fois en phase finale de la CAN Féminine.

· Il s'agit du premier duel des Burkinabè face à une sélection d'Afrique australe.

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· L'Afrique du Sud devient le sixième adversaire différent rencontré par le Burkina Faso en phase finale.

Burkina Faso - Statistiques clés

· Le Burkina Faso a décroché sa toute première victoire en phase finale grâce à son succès 2-1 contre la Tanzanie.

· Naomi Kabré, auteure du premier but face à la Tanzanie, a inscrit son premier but dans cette édition et son deuxième en phase finale de la CAN Féminine.

· Kabré est devenue la deuxième joueuse burkinabè à marquer lors de deux éditions différentes de la compétition, après sa coéquipière Adama Congo, buteuse en 2022 puis lors du match d'ouverture perdu contre la Côte d'Ivoire.

· Le Burkina Faso est invaincu face aux équipes d'Afrique de l'Est en phase finale, avec une victoire et un match nul.

· Les Étalons Dames n'ont encore jamais terminé un match sans encaisser de but en phase finale.

· Leur victoire contre la Tanzanie est intervenue après quatre rencontres sans succès en CAN Féminine (un nul, trois défaites).

· Une victoire ou un match nul contre l'Afrique du Sud assurerait la qualification du Burkina Faso.

· En cas de résultat positif, les Burkinabè enchaîneraient pour la première fois deux matches sans défaite en phase finale.

· Il s'agit de leur premier affrontement contre une ancienne championne d'Afrique.

· Face à la Tanzanie, le Burkina Faso a ouvert le score pour la première fois en CAN Féminine, après avoir toujours concédé le premier but lors de ses quatre précédents matches.

· Les Burkinabè ont cadré sept tirs contre la Tanzanie, leur meilleur total sur cette édition.

· Elles ont tenté 19 tirs lors de cette rencontre.

· Rasmata Sawadogo a effectué 76 touches de balle contre la Tanzanie, le total le plus élevé de toutes les joueuses du match.

Afrique du Sud - Statistiques clés

· L'Afrique du Sud n'a remporté aucun de ses deux premiers matches pour la première fois depuis 2016.

· C'est la cinquième fois de son histoire qu'elle reste sans victoire après deux journées, après 1998, 2004, 2014 et 2016.

· La dernière fois que les Banyana Banyana avaient perdu leur premier match avant de faire match nul lors du deuxième remonte à 2014.

· L'Afrique du Sud a été éliminée dès la phase de groupes à deux des quatre précédentes éditions où elle n'avait pas gagné ses deux premiers matches (1998 et 2004).

· En revanche, elle est parvenue à atteindre la phase à élimination directe après un tel départ en 2014 et 2016.

· En cas de contre-performance face au Burkina Faso, ce serait la troisième édition où les Sud-Africaines termineraient sans la moindre victoire.

· Elles avaient perdu leurs deux matches en 1998 et leurs trois rencontres de groupe en 2004.

· Leur bilan lors de leur dernier match de groupe est de 13 rencontres : 8 victoires, 1 nul et 4 défaites.

· Les Banyana Banyana sont invaincues lors de leur dernier match de groupe depuis sept éditions consécutives.

· Elles ont remporté leur dernier match de groupe lors des deux dernières éditions.

· Elles n'ont plus été tenues en échec lors de cette rencontre décisive depuis 2018, avec un nul contre la Zambie, alors que la qualification était déjà acquise.

· Leur dernière défaite lors d'un dernier match de groupe remonte à 2008 contre le Nigeria, alors qu'elles étaient déjà qualifiées après deux victoires initiales.

· Sous la direction de Desiree Ellis, l'Afrique du Sud a atteint la phase à élimination directe lors de chacune des quatre éditions disputées.

· Il s'agit de la deuxième édition sous Ellis où les Sud-Africaines ne remportent aucun de leurs deux premiers matches.

· En 2016, elles avaient fait match nul contre le Zimbabwe, perdu face au Cameroun, puis écrasé l'Égypte (5-0) lors de leur dernier match. La victoire du Cameroun sur le Zimbabwe leur avait permis de se qualifier comme deuxièmes du groupe A, avant de terminer quatrièmes du tournoi.

· Lors de leur précédente sortie, les Banyana Banyana sont revenues de deux buts de retard pour arracher un nul 2-2 contre la Côte d'Ivoire.

· C'était la première fois qu'elles remontaient un déficit de deux buts pour obtenir un match nul en CAN Féminine.

· Thembi Kgatlana a inscrit le premier but sud-africain contre la Côte d'Ivoire, son premier dans la compétition depuis son but contre le Burundi (3-1) lors de la phase de groupes en 2022.

· Kgatlana compte désormais sept réalisations en CAN Féminine et a marqué lors de trois éditions différentes : 2018, 2022 et 2026.

· Hildah Magaia a égalisé à la neuvième minute du temps additionnel de la seconde période, soit le but le plus tardif jamais inscrit par une Sud-Africaine en phase finale de la CAN Féminine (hors prolongation).

· Magaia totalise désormais cinq buts en CAN Féminine répartis sur trois éditions.

· L'Afrique du Sud a cadré cinq tirs contre la Côte d'Ivoire, dont quatre après la pause.

· Thembi Kgatlana a cadré trois tentatives lors de cette rencontre.

· Hildah Magaia a marqué sur son unique tir cadré.

· Les Banyana Banyana ont obtenu quatre corners contre la Côte d'Ivoire, tandis que leurs adversaires n'en ont obtenu aucun.

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