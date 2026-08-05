Afrique: La Tanzanie défie la Côte d'Ivoire pour poursuivre son rêve

Terre du Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique et la plus haute montagne isolée du monde, la Tanzanie sait ce que signifie se mesurer à un géant. Les Twiga Stars devront puiser dans cet état d'esprit lorsqu'elles affronteront une Côte d'Ivoire en pleine confiance, mardi, lors de la dernière journée du groupe B de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026. Une place en quarts de finale est en jeu.

Les joueuses de Bakari Shime avaient créé la sensation en ouverture en dominant l'Afrique du Sud (2-1), signant la première victoire de leur histoire en phase finale de la CAN Féminine, avant de s'incliner sur le même score face au Burkina Faso au terme d'un match spectaculaire au stade Larbi Zaouli de Casablanca.

Face aux équipes d'Afrique de l'Ouest, le bilan des Twiga Stars reste toutefois compliqué. En cinq confrontations contre le Mali (deux fois), le Nigeria, le Ghana et le Burkina Faso, elles se sont toujours inclinées.

Les Twiga Stars veulent changer l'histoire

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Après avoir décroché leur premier succès historique dans la compétition, les Tanzaniennes rêvent désormais d'un nouvel exploit : atteindre pour la première fois les quarts de finale.

Mais leur dernier obstacle se nomme Côte d'Ivoire, une équipe qui a déjà un pied dans la phase à élimination directe.

« Notre défaite contre le Burkina Faso a été difficile à accepter, mais nous avons retrouvé toute notre énergie pour préparer ce prochain match. C'est une rencontre que nous devons gagner pour rester dans la compétition. Ce sera difficile, mais nous voulons nous battre pour notre pays et représenter la Tanzanie de la meilleure manière possible », assure le sélectionneur Bakari Shime.

Sa capitaine Opa Clement partage la même détermination.

« C'est le match qui va définir notre tournoi. Nous avons beaucoup échangé entre joueuses et avec le staff technique. Nous sommes prêtes à appliquer le plan de jeu. Notre objectif est de gagner et d'atteindre les quarts de finale. Cela représenterait énormément pour toute l'équipe. »

La Tanzanie devra néanmoins composer sans Hasnath Ubamba. L'attaquante du Madrid CFF, expulsée lors de la défaite contre le Burkina Faso, sera suspendue. Son absence pèsera lourd, elle qui avait inscrit le but de la victoire face à l'Afrique du Sud.

Il s'agit de la troisième participation des Twiga Stars à une phase finale de la CAN Féminine, la deuxième consécutive. Elles affronteront la Côte d'Ivoire pour la première fois dans la compétition.

Une victoire enverrait l'une ou l'autre des deux équipes en quarts de finale. La Tanzanie terminerait première du groupe uniquement si le Burkina Faso ne bat pas l'Afrique du Sud. Un match nul pourrait également suffire aux Tanzaniennes, à condition que le Burkina Faso s'incline, un scénario qui qualifierait également les Ivoiriennes.

Les Éléphantes veulent finir le travail

De retour en phase finale pour la première fois depuis 2014, la Côte d'Ivoire aborde cette dernière journée en position favorable. Avec quatre points pris sur six possibles, les Éléphantes ont leur destin entre leurs mains, mais elles ne comptent pas se contenter d'un simple point.

« Nous n'avons pas besoin de faire des calculs. Nous voulons gagner ce match. La pression que nous ressentons est une pression positive, pas une situation d'urgence. Nous continuons à progresser et nous voulons réaliser une grande performance pour terminer premiers du groupe », affirme le sélectionneur Reynald Pedros.

Le technicien français mesure le chemin parcouru.

« Si l'on m'avait dit il y a dix-huit mois que nous serions en tête de ce groupe après deux journées, j'aurais été surpris. Tout le monde connaît notre parcours et le travail qu'il reste à accomplir. Nous n'avions plus participé à cette compétition depuis douze ans. Nous devons continuer à nous concentrer sur nous-mêmes. Notre destin est entre nos mains. Il y aura des moments difficiles, mais nous devons les laisser derrière nous pour obtenir les résultats que nous visons. »

La Côte d'Ivoire réalise son meilleur départ dans une CAN Féminine, après sa large victoire contre le Burkina Faso (4-1) puis son nul spectaculaire contre l'Afrique du Sud (2-2). Les Ivoiriennes n'ont toutefois plus terminé un match de phase de groupes sans encaisser de but depuis leur succès 5-0 face à l'Éthiopie en 2012.

L'attaquante Inès Konan, qui n'avait que 12 ans lors de ce dernier clean sheet ivoirien et qui a débuté les deux premiers matches de cette édition, savoure pleinement ce retour au plus haut niveau.

« C'est un immense plaisir de participer à cette CAN Féminine. C'est une compétition prestigieuse et nous sommes très heureuses d'être ici. Nous devons toujours être exigeantes avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas qualifiées par hasard et nous devons le prouver à chaque match. Jouer devant nos supporters est un privilège et nous voulons gagner pour eux. Nous restons humbles, concentrées et ambitieuses. Nous sommes premières du groupe, mais nous savons où nous voulons aller. »

Repêchée après l'élargissement de la compétition de 12 à 16 équipes, la Côte d'Ivoire a saisi cette seconde chance. Douze ans après sa dernière participation, les Éléphantes se présentent désormais comme l'une des équipes les plus convaincantes de cette phase de groupes.

La stat du jour

La Tanzanie a encaissé au moins un but lors de chacun de ses huit matches disputés en phase finale de la CAN Féminine. En revanche, les Twiga Stars ont marqué lors de leurs quatre dernières rencontres dans la compétition, soit leurs deux derniers matches de l'édition précédente et leurs deux premiers de la CAN Féminine Maroc 2026.