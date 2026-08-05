Afrique: Le Maroc tenu en échec par le Sénégal, mais termine en tête du groupe A

Le Maroc a conclu la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026 à la première place du groupe A malgré un match nul (0-0) face au Sénégal, lundi soir à Rabat.

Les Lionnes de l'Atlas espéraient signer une troisième victoire consécutive, mais elles se sont heurtées à une exceptionnelle Adji Ndiaye. La gardienne sénégalaise a été la grande héroïne de la rencontre en repoussant à deux reprises un penalty de Yasmin Mrabet en seconde période.

À la 69e minute, Mrabet a vu sa première tentative stoppée par Ndiaye. Après l'intervention de la VAR, le penalty a été retiré, mais la gardienne sénégalaise a une nouvelle fois remporté son duel, maintenant le score vierge.

Avec ce point, le Maroc boucle la phase de groupes avec sept unités et conserve la première place devant l'Algérie, victorieuse du Kenya (2-0) et qualifiée pour les quarts de finale.

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Le Sénégal termine troisième avec quatre points, tandis que le Kenya quitte la compétition sans avoir inscrit le moindre point.

Si les Lionnes de l'Atlas n'ont pas offert à leur public le sans-faute espéré, elles restent invaincues et n'ont toujours encaissé aucun but depuis le début du tournoi.

Le Maroc maîtrise sans trouver la faille

Déjà qualifié avant le coup d'envoi, le Maroc avait néanmoins à coeur de conclure cette phase de groupes avec un parcours parfait après ses succès contre le Kenya et l'Algérie.

En face, le Sénégal jouait une grande partie de son avenir et avait besoin d'un résultat positif pour préserver ses chances de qualification.

Avec le retour de Ghizlane Chebbak dans le onze de départ, les Marocaines ont rapidement pris le contrôle du ballon et dicté le rythme de la rencontre.

Chebbak, Sakina Ouzraoui et Elodie Nakkach ont animé les offensives marocaines, mais la défense sénégalaise, parfaitement organisée, a fermé tous les espaces dans le dernier tiers du terrain.

Malgré leur domination territoriale, les joueuses de Jorge Vilda ont rejoint les vestiaires sur un score nul et vierge, frustrées par la solidité des Lionnes de la Teranga.

Adji Ndiaye héroïque face aux Lionnes de l'Atlas

Le tournant de la rencontre est intervenu peu après l'heure de jeu.

À la 69e minute, le Maroc obtenait un penalty, une occasion idéale pour enfin faire sauter le verrou sénégalais.

Yasmin Mrabet s'est présentée face à Adji Ndiaye, mais la gardienne sénégalaise a parfaitement anticipé sa tentative pour réaliser un premier arrêt.

Quelques instants plus tard, le penalty était ordonné à être retiré. Mrabet reprenait ses responsabilités, mais Ndiaye remportait une nouvelle fois son duel grâce à une seconde parade exceptionnelle.

Cette incroyable double intervention a permis au Sénégal de rester dans le match jusqu'au coup de sifflet final.

Malgré une pression constante des Marocaines après ces deux occasions manquées, la défense sénégalaise est restée disciplinée, portée par une Ndiaye en état de grâce.

Jorge Vilda tente de faire la différence

À la recherche du but de la victoire, Jorge Vilda a multiplié les changements.

Fatima Tagnaout et Najat Badri sont entrées en jeu à la 72e minute pour apporter davantage de fraîcheur et de créativité, avant que Saoudi ne remplace Soukaina Ouzraoui dans le temps additionnel.

Le Sénégal a également ajusté son dispositif. Les joueuses de Mame Moussa Cissé ont privilégié la solidité défensive tout en cherchant à exploiter les espaces en contre-attaque.

Les Lionnes de la Teranga se sont procuré quelques situations intéressantes, sans toutefois mettre régulièrement en danger la défense marocaine.

La fin de rencontre, plus engagée physiquement, a donné lieu à plusieurs avertissements, mais aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence.

Le Maroc poursuit son parcours en tête du groupe

Avec ce match nul, le Maroc boucle la phase de groupes avec un bilan de deux victoires et un nul, cinq buts inscrits et aucun encaissé.

Une solidité défensive qui constitue l'un des principaux motifs de satisfaction pour Jorge Vilda avant les quarts de finale.

Les Lionnes de l'Atlas affronteront désormais le deuxième du groupe B, où la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Tanzanie et l'Afrique du Sud sont encore en lice.

Si cette rencontre rappelle au Maroc qu'il devra se montrer plus réaliste dans les matches à élimination directe, le bilan reste largement positif : une première place, une invincibilité préservée et trois clean sheets en autant de rencontres.

L'Algérie accompagnera également le Maroc en quarts de finale après son succès contre le Kenya, confirmant la belle performance des sélections nord-africaines dans ce groupe.

Le Sénégal quitte cette phase de groupes avec les honneurs après avoir tenu tête au pays hôte grâce à une prestation défensive de grande qualité, portée par une Adji Ndiaye héroïque, auteure d'un inoubliable doublé d'arrêts sur penalty.