Afrique: L'Algérie domine le Kenya et rejoint les quarts de finale

L'Algérie s'est qualifiée pour les quarts de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026, grâce à une victoire maîtrisée (2-0) face au Kenya, mardi soir. Les Fennecs terminent deuxièmes du Groupe A, derrière le pays hôte, le Maroc.

Les Algériennes ont fait la différence dès la première période, inscrivant deux buts en moins de trente minutes avant de gérer leur avantage avec sérénité après la pause pour valider leur billet pour la phase à élimination directe.

La capitaine Marine Defeur a parfaitement lancé les siennes à la 14e minute. Sur un superbe coup franc lointain, la défenseure a trouvé la lucarne, laissant la gardienne kényane Lilian Awuor sans réaction.

Neuf minutes plus tard, l'Algérie a doublé la mise grâce au pressing incessant de Lynda Bendris. En harcelant la gardienne Elizabeth Ochaka dans sa propre surface, l'attaquante a provoqué une erreur avant de tenter sa chance. Malgré une intervention d'Awuor, le ballon a franchi la ligne, plaçant les Harambee Starlets dans une situation délicate.

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Le Kenya a toutefois réagi avec caractère. À la 26e minute, Martha Emedot a tenté sa chance de loin, mais sa frappe a frôlé le montant, sans trouver le cadre.

L'Algérie a continué de se montrer dangereuse et a bien failli inscrire un troisième but avant la pause. À la 37e minute, Morgane Ikene s'est élevée plus haut que tout le monde sur un centre, mais sa tête est passée de peu à côté du poteau.

Au retour des vestiaires, les Kényanes ont affiché de meilleures intentions et monopolisé davantage le ballon dans l'espoir de relancer la rencontre. Mais la défense algérienne, parfaitement organisée, a contenu toutes les offensives adverses sans véritablement vaciller.

La meilleure opportunité du Kenya est intervenue à dix minutes du terme. La capitaine Mwanalima Jereko a parfaitement contrôlé un ballon avant d'enchaîner par une frappe rasante qui a terminé sa course de justesse à côté du poteau.

Malgré une seconde période plus entreprenante des Harambee Starlets, les Algériennes sont restées solides jusqu'au coup de sifflet final pour préserver leur avantage et s'offrir une victoire synonyme de qualification.

Grâce à ce succès, l'Algérie termine à la deuxième place du groupe A, à un point du Maroc, et poursuit son parcours en quarts de finale, tandis que le Kenya quitte la compétition.