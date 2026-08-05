Sénégal: Grand Magal - 25 décès notés dans 538 interventions menées par la BNSP

4 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a annoncé, dans le cadre de la couverture sécuritaire et médicale du Grand Magal de Touba 2026, avoir mené, à la date du mardi 4 août à 15 heures, 528 interventions et dénombré 792 victimes, dont 25 décès.

Selon un point de situation communiqué par son détachement déployé pour l'événement, 329 interventions ont porté sur des accidents de la circulation routière ayant fait 652 victimes et 24 décès.

244 victimes étaient impliquées dans des accidents de cyclomoteurs, qui ont causé neuf décès, dont cinq conducteurs ou passagers ne portaient pas de casque contre quatre qui en portaient, ajoute la même source.

Le détachement des sapeurs-pompiers indique également avoir distribué 1 898 mètres cubes d'eau aux populations et que 459 patients ont bénéficié de consultations gratuites assurées par l'équipe médicale déployée à l'occasion.

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