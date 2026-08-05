Tunisie: Oued Ellil - Le ministère de la Défense renforce le parc immobilier militaire

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a inauguré ce mardi matin 10 logements supplémentaires destinés aux militaires. Cette extension vient enrichir le quartier militaire « martyr Adjudant-chef Rabeh El Oudi » situé à Oued Ellil.

Selon un communiqué du ministère, le ministre de la Défense a souligné que cette initiative s'inscrit au coeur des priorités de l'institution militaire. L'objectif est d'améliorer le soutien moral et social apporté aux effectifs et à leurs familles. En leur garantissant des conditions de vie dignes et une stabilité socio-économique, le ministère entend préserver l'équilibre familial de ses agents, un facteur essentiel pour maintenir leur moral et leur disponibilité opérationnelle au service de la Nation.

Le ministre a également salué le travail accompli par l'Office des logements militaires pour répondre à la demande croissante dans ce secteur. Il a conclu en mettant en avant la collaboration continue avec les diverses structures publiques nationales, dont le soutien a permis de surmonter les obstacles administratifs et de concrétiser ce projet dans de précieux délais.