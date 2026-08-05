Tunisie: Recrutement des enseignants du secondaire et de technique - Le ministère de l'Éducation publie les résultats de la présélection

Le ministère de l'Éducation a rendu publics, ce mardi 4 août 2026, les résultats de la présélection pour le concours externe sur épreuves destiné au recrutement d'enseignants du secondaire, du technique et de l'artistique au titre de l'année 2026.

Dans son communiqué officiel, l'institution invite l'ensemble des candidats à consulter leurs résultats d'admissibilité directement sur le portail de la Réseau éducatif national à l'adresse www.edunet.tn.

Les candidats retenus lors de cette première phase devront obligatoirement déposer leur dossier complet, en main propre, auprès de la Délégation régionale de l'éducation de leur gouvernorat de résidence, tel qu'indiqué sur leur carte d'identité nationale. La date limite de dépôt est fixée au 10 août 2026.

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Pour constituer leur dossier, les candidats présélectionnés doivent fournir un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, ou à défaut le récépissé de la demande sous réserve de présenter l'original lors de la proclamation définitive des résultats. La pièce administrative doit être accompagnée de deux extraits d'acte de naissance de moins d'un an, ainsi que d'un certificat médical récent de moins de trois mois attestant de l'aptitude physique du candidat à exercer le métier d'enseignant sur l'ensemble du territoire national.

Sur le plan académique, les postulants doivent joindre une copie certifiée conforme du baccalauréat et du diplôme scientifique requis pour la spécialité présentée. Pour les diplômes obtenus à l'étranger, les pièces doivent obligatoirement être accompagnées d'une copie certifiée conforme de la décision ou de l'attestation d'équivalence correspondante.

Le ministère de l'Éducation insiste en conclusion sur la nécessité pour chaque candidat de respecter scrupuleusement le calendrier annoncé afin d'éviter tout rejet de dossier.