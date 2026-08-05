Tunisie: Aviron - Le DTN évoque l'objectif suprême aux JM Fayçal Soula - « Le podium, notre but »

Nos rameurs ambitionnent de passer à un palier supérieur en montant sur le podium aux Jeux méditerranéens lors desquels la concurrence sera des plus rudes.

L'été 2026 est bien meublé pour nos rameurs avec en prime trois échéances majeures qui s'étalent sur les mois d'août et de septembre. Nos juniors ont mis le cap sur Plovdiv en Bulgarie où ils entameront, après-demain, leur participation aux championnats du monde de la catégorie.

La Tunisie sera représentée dans ces Mondiaux juniors par Meriem Bouchoucha en single skill et le duo Iyed Zantour-Abdelwadoud-Ouriach en double garçon.

Pour Iyed Zantour, ces Mondiaux juniors constituent une étape préparatoire pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. « L'objectif escompté de la participation aux Championnats du monde Juniors est de garder notre classement parmi les 15 premiers », nous a fait savoir le DTN, Fayçal Soula. Cela dit, nos rameurs seniors focaliseront, eux, leurs efforts sur les Jeux méditerranéens 2026 qui auront lieu à Tarente en Italie du 21 août au 3 septembre.

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Un stage pour les uns, un Mondial pour les autres

Pour cet été, l'objectif suprême de nos rameurs seniors, ce sont les Jeux méditerranéens : « A Tarente, les meilleurs rameurs y seront. De surcroît, la concurrence sera rude et le challenge sera intéressant à relever. Nous ambitionnons d'atteindre le podium avec deux médailles au moins, peu importe leurs couleurs », nous a confié Fayçal Soula.

Ce jeudi, nos rameurs seniors attaqueront la dernière ligne droite avant les Jeux méditerranéens en entrant en stage au lac de Pusiano en Italie.

La sélection senior est composée de 8 rameurs : Mohamed Rayen Hafsa, Ghaith Kadri, Héni Sbeitia, Yosr Hedhli, Mohamed Krimi, Khadija Krimi, Selma Dhaouadi et Sarra Zammali.

La paire Khadija Krimi-Selma Dhaouadi restera à Pusiano pendant 10 jours seulement, car elle s'envolera pour Amsterdam où elle participera du 21 au 28 août au championnat du monde senior en double poids léger. La Tunisie sera représentée également à ce Mondial par Sahbi Khardani en single poids léger et par le rameur paralympique, Maher Rahmani.

La paire Khadija Krimi-Selma Dhaouadi gagnera le 28 août Tarente pour participer avec le reste de l'équipe aux Jeux méditerranéens.

A noter que les épreuves de l'aviron dans la joute méditerranéenne se dérouleront du 1er au 3 septembre.