Tunisie: Athlétisme - Championnats du monde juniors - Il y a des chances

4 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par Kamel Ghattas

Dix athlètes portent nos espoirs.

L'équipe nationale tunisienne des moins de 20 ans est partie pour les États-Unis afin de participer aux Championnats du monde juniors, qui se dérouleront à partir de demain jusqu'au 9 août en Oregon, aux États-Unis.

La délégation tunisienne est composée de 10 athlètes de différentes spécialités, à savoir : Yasmine Ghouibi (100 m haies), Rim Sellimi et Iman Saai (5 km marche), Douaa Labiedh (400 m haies), Mohamed Amine Majri (5 km marche), Mohamed Ali Zinoubi et Mohamed Ali Hamdi (3 000 m steeple, Mohamed Amine Barkallah (400 m haies) et Yassine Sassi (saut en longueur).

Ce Mondial est en fait une consécration pour un certain nombre d'entre eux. Surtout pour les marcheurs qui ont été d'une remarquable régularité depuis un bon bout de temps. Leur performance sera attentivement suivie et, considérant que les Jeux méditerranéens et les JO de Los Angeles constituent des objectifs, les marcheurs ont la possibilité de jauger sérieusement leurs capacités.

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Ils interviennent également après les championnats arabes qui ont permis la percée d'un certain nombre d'éléments intéressants. L'athlétisme arabe a démontré qu'il commence à frémir et ce ne sont plus les pays d'Afrique du Nord qui dominent. D'autres pays ont donné des gages de leur intérêt pour le roi des sports. Quatre-vingts médailles de différents types, représentent le total des médailles remportées par les athlètes arabes aux Championnats du monde d'athlétisme juniors (moins de 20 ans), de la première édition à Athènes (Grèce) en 1986 à la vingtième édition à Lima (Pérou) en 2024.

Le palmarès des jeunes athlètes arabes lors de leurs précédentes participations aux Championnats du monde juniors est remarquable dans diverses disciplines, notamment en demi-fond et en fond. Ils pourraient mieux faire en cette édition.

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