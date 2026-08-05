Tunisie: Foot - Hervé Renard de retour à la tête de la sélection ivoirienne

4 Août 2026
La Presse (Tunis)

Le ⁠Français Hervé Renard a été nommé sélectionneur de la Côte d'Ivoire, retrouvant ainsi l'équipe qu'il avait conduite au titre continental en remportant en 2015 la Coupe d'Afrique des nations, a annoncé ⁠mardi la Fédération ivoirienne dans un communiqué.

Il succède à Emerse Fae, dont le contrat n'a pas été renouvelé après la Coupe ⁠du monde.

« Cette désignation traduit la volonté de la Fédération de consolider ⁠les acquis obtenus par la Sélection Nationale A ces dernières années, tout en poursuivant les ambitions assignées au football ivoirien sur les scènes africaine et internationale », dit ce communiqué. Les « Éléphants » ont atteint cet été la phase à élimination directe pour la première fois en quatre participations à la Coupe du monde avant d'être éliminés par la Norvège en seizièmes de finale.

Âgé ⁠de 57 ans, Hervé Renard, connu pour ses chemises blanches impeccablement repassées, a également dirigé les sélections nationales de l'Angola, du Maroc, de l'Arabie saoudite et de la Zambie, équipe avec laquelle il a également remporté la Coupe d'Afrique des nations ⁠en 2012.

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Il a lui aussi participé à la Coupe du monde organisée cet été en Amérique du Nord en reprenant les rênes de la sélection de Tunisie en pleine compétition ⁠après l'éviction de son compatriote Sabri Lamouchi.

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