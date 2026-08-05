Tunisie: Migration irrégulière - Retour volontaire de 127 migrants vers la Guinée

4 Août 2026
La Presse (Tunis)

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Tunisie a orchestré, ce mardi, le retour volontaire de 127 migrants en situation irrégulière vers la Guinée par voie aérienne. Cette opération s'inscrit dans le cadre de son programme d'Aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR).

Selon un communiqué publié par l'organisation, le groupe comprend 88 hommes, 17 femmes et 22 enfants. L'OIM précise qu'depuis le début de l'année 2026, elle est venue en aide à 4 305 migrants dans le cadre de ce dispositif de retour vers leur pays d'origine, tout en contribuant à une gestion plus sûre des flux migratoires et à un parcours de réintégration durable.

L'organisation souligne que la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Cameroun figurent parmi les principales destinations ciblées par ce programme. Menée en étroite coordination avec les autorités tunisiennes, les partenaires nationaux ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires des pays d'origine, cette initiative s'insère dans le projet « Protection, retour et réintégration des migrants en Afrique du Nord », financé par l'Union européenne, la Suède, le Danemark et la Norvège.

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